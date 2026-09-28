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Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia

Meia lesionou o punho em jogo contra a Coreia do Sul

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 23:12
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Arrascaeta na goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul
Arrasceta lesionou o punho na Data Fifa (Foto: Divulgação/Seleção do Uruguai)

A seleção do Uruguai divulgou uma foto do meia Giorgian de Arrascaeta com uma tipoia após a lesão nesta segunda-feira (28). O jogador do Flamengo fraturou o punho na partida contra a Coreia do Sul, na Data Fifa, e vai passar por um procedimento cirúrgico.

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"O jogador do Flamengo teve que ser substituído após um trauma durante o jogo contra a Coreia do Sul na Data Fifa. Foram realizados os exames e foi confirmada a lesão óssea no punho esquerdo. Em coordenação com o clube, voltará ao Brasil para realizar a recuperação", trouxe a nota do Uruguai.

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Aos 13 minutos do primeiro tempo, o meia deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área. Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após escorregar e cair no gramado.

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Flamengo também se pronunciou sobre Arrascaeta

"O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação", comentou o clube.

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Médico explica processo de recuperação em fraturas

O médico ortopedista Ricardo Soares, em contato com a reportagem do Lance!, detalhou como acontece o tratamento cirúrgico em situações como a de Arrascaeta.

— Em atletas, a fixação interna (tratamento cirúrgico) das fraturas de punho pode permitir mobilização mais precoce e facilitar uma recuperação funcional mais rápida. Não significa que a fratura estará consolidada antes com a cirurgia. A estabilidade proporcionada pelo implante (fixação da fratura) é diferente da consolidação biológica da fratura. O tempo de consolidação, em média, ocorre entre 6 e 8 semanas. Dessa maneira, tendemos a escolher o tratamento cirúrgico nas fraturas de punho em atletas — disse Ricardo Soares, médico do Hospital Ortopédico AACD.

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Arrascaeta Flamengo
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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