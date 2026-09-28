Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para torcida tricolor é aberta; veja preços e como comprar
Sócios do Tricolor têm 50% de desconto nos setores disponíveis para o clássico do dia 11 de outubro, no Maracanã
A venda de ingressos para a torcida do Fluminense no clássico contra o Flamengo começou nesta segunda-feira (28), às 10h. As equipes se enfrentam no dia 11 de outubro, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá mando rubro-negro, mas os torcedores tricolores poderão adquirir entradas tanto para o setor exclusivo quanto para os espaços mistos do estádio.
Conheça Wesley Natã, joia do Fluminense que decidiu clássico contra o Flamengo e tem atenção ‘especial’ de Fred
Marcão projeta reta final do Fluminense e revela ambição por títulos: ‘Pensamentos muito grandes’
Assim como em clássicos anteriores, Flamengo e Fluminense firmaram um acordo para garantir desconto aos sócios-torcedores do Flu. Todos os associados do Tricolor, independentemente da categoria, terão direito a 50% de desconto nos ingressos, exceto no setor Maracanã Mais. O benefício é válido exclusivamente para o titular do plano, limitado a uma entrada por cadastro.
➡️Conheça Wesley Natã, joia do Fluminense que decidiu clássico contra o Flamengo e tem atenção 'especial' de Fred
O setor Sul será destinado exclusivamente à torcida do Fluminense, com ingressos a partir de R$ 75 para sócios e beneficiários da meia-entrada. Os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste e Maracanã Mais serão mistos. A comercialização para os torcedores do Flamengo começou no último dia 24, inicialmente com prioridade para sócios-torcedores.
O clássico acontecerá três dias antes do primeiro confronto do Fluminense com o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. A equipe comandada por Marcão chegou à Data Fifa na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos, após vencer o Corinthians por 3 a 1 na Neo Química Arena.
Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Fluminense
|Setor
|Inteira
|Sócios do Flu
Sul (Fluminense)
R$ 150
R$ 75
Leste Superior (misto)
R$ 170
R$ 85
Leste Inferior (misto)
R$ 210
R$ 105
Oeste (misto)
R$ 250
R$ 125
Maracanã Mais (misto)
R$ 800
Sem desconto
No Maracanã Mais, a meia-entrada custa R$ 437,50. O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas incluídas.
Como comprar ingressos?
Os sócios devem realizar a compra pelo site fluminense.futebolcard.com, enquanto os demais torcedores podem adquirir suas entradas pelo FutebolCard.
O acesso ao Maracanã será feito exclusivamente por biometria facial, com cadastramento antecipado obrigatório para todos os torcedores. O procedimento deve ser realizado pelo site fluminense.bepass.com.br. Quem já cadastrou a biometria em partidas anteriores do Tricolor não precisa repetir o processo.
➡️ Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu
No momento da compra, o torcedor deve selecionar corretamente o Fluminense como time de coração, para que os setores destinados à torcida tricolor sejam disponibilizados. Também será necessário informar os dados de cada portador do ingresso, incluindo nome, CPF e data de nascimento.
As gratuidades ficarão restritas ao setor Sul, mediante resgate antecipado pelo site gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Têm direito ao benefício crianças menores de 12 anos, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de seus acompanhantes. A concessão está sujeita à disponibilidade.
As vendas pela internet serão encerradas às 17h30 do dia 11 de outubro, horário previsto para o início da partida. Todos os torcedores deverão apresentar documento original com foto no acesso ao estádio.
Tudo sobre
Fluminense
Thiago Silva demonstra preocupação com gramado do Maracanã durante jogo da NFL: 'Meu campo'Há 1 hora
Fluminense
Conheça Wesley Natã, joia do Fluminense que decidiu clássico contra o Flamengo e tem atenção 'especial' de FredHá 2 horas
Fluminense
Perda da Superbet pode custar ao Fluminense mais que venda de AndréHá 22 horas
Seleção Brasileira
Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta FluminenseHá 1 dia
Fluminense
Marcão projeta reta final do Fluminense e revela ambição por títulos: 'Pensamentos muito grandes'Há 1 dia
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 2 dias
Mais LANCE!