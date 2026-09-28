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Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para torcida tricolor é aberta; veja preços e como comprar

Sócios do Tricolor têm 50% de desconto nos setores disponíveis para o clássico do dia 11 de outubro, no Maracanã

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 17:00
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Fluminense Maracanã
Torcida do Fluminense presente no Maracanã no confronto com o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

A venda de ingressos para a torcida do Fluminense no clássico contra o Flamengo começou nesta segunda-feira (28), às 10h. As equipes se enfrentam no dia 11 de outubro, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá mando rubro-negro, mas os torcedores tricolores poderão adquirir entradas tanto para o setor exclusivo quanto para os espaços mistos do estádio.

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Assim como em clássicos anteriores, Flamengo e Fluminense firmaram um acordo para garantir desconto aos sócios-torcedores do Flu. Todos os associados do Tricolor, independentemente da categoria, terão direito a 50% de desconto nos ingressos, exceto no setor Maracanã Mais. O benefício é válido exclusivamente para o titular do plano, limitado a uma entrada por cadastro.

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O setor Sul será destinado exclusivamente à torcida do Fluminense, com ingressos a partir de R$ 75 para sócios e beneficiários da meia-entrada. Os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste e Maracanã Mais serão mistos. A comercialização para os torcedores do Flamengo começou no último dia 24, inicialmente com prioridade para sócios-torcedores.

O clássico acontecerá três dias antes do primeiro confronto do Fluminense com o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. A equipe comandada por Marcão chegou à Data Fifa na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos, após vencer o Corinthians por 3 a 1 na Neo Química Arena.

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Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Fluminense

SetorInteiraSócios do Flu

Sul (Fluminense)

R$ 150

R$ 75

Leste Superior (misto)

R$ 170

R$ 85

Leste Inferior (misto)

R$ 210

R$ 105

Oeste (misto)

R$ 250

R$ 125

Maracanã Mais (misto)

R$ 800

Sem desconto

No Maracanã Mais, a meia-entrada custa R$ 437,50. O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas incluídas.

Como comprar ingressos?

Os sócios devem realizar a compra pelo site fluminense.futebolcard.com, enquanto os demais torcedores podem adquirir suas entradas pelo FutebolCard.

O acesso ao Maracanã será feito exclusivamente por biometria facial, com cadastramento antecipado obrigatório para todos os torcedores. O procedimento deve ser realizado pelo site fluminense.bepass.com.br. Quem já cadastrou a biometria em partidas anteriores do Tricolor não precisa repetir o processo.

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No momento da compra, o torcedor deve selecionar corretamente o Fluminense como time de coração, para que os setores destinados à torcida tricolor sejam disponibilizados. Também será necessário informar os dados de cada portador do ingresso, incluindo nome, CPF e data de nascimento.

As gratuidades ficarão restritas ao setor Sul, mediante resgate antecipado pelo site gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Têm direito ao benefício crianças menores de 12 anos, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de seus acompanhantes. A concessão está sujeita à disponibilidade.

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As vendas pela internet serão encerradas às 17h30 do dia 11 de outubro, horário previsto para o início da partida. Todos os torcedores deverão apresentar documento original com foto no acesso ao estádio.

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