Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Data Fifa vira dor de cabeça para clubes brasileiros em 2026; relembre lesões

Arrascaeta fratura o punho em amistoso durante a Data Fifa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta é atendido ao fraturar o punho em amistoso do Uruguai
O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo a serviço da Seleção Uruguaia e virou desfalque no Flamengo (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

A Data Fifa costuma ser vista como o momento ideal para as equipes ajustarem taticamente os seus esquemas e recuperarem o desgaste do time. No futebol brasileiro, porém, a pausa tem se transformado numa verdadeira dor de cabeça para os departamentos médicos e comissões técnicas. A convocação para defender seleções nacionais voltou a cobrar um preço alto e afasta peças fundamentais por longos períodos da temporada.

Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e passará por cirurgia

Flamengo
Há 16 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai
O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo a serviço da Seleção Uruguaia e virou desfalque no Flamengo (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo

No Flamengo, o impacto do calendário internacional fez-se sentir de forma devastadora no setor de criação. O caso mais recente envolveu Arrascaeta, que fraturou o punho esquerdo após sofrer uma queda num amistoso da Seleção Uruguaia nesta segunda-feira (28). A esta baixa junta-se o drama vivido por Lucas Paquetá na Copa do Mundo. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do Japão, em 29 de junho, e acabou por estar de fora da partida que marcou a eliminação do Brasil diante da Noruega. O camisa 11 rubro-negro esteve afastado por mais de um mês e só voltou aos relvados no dia 9 de agosto, no confronto entre Flamengo e Vitória pelo Brasileirão.

continua após a publicidade
Lucas Paquetá pouco antes de sentir a lesão na coxa pela Seleção (foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Paquetá lesionou-se contra o Japão a 29 de junho e só voltou a atuar pelo Flamengo a 9 de agosto (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Palmeiras

No Palmeiras, os problemas com a Data Fifa surgiram ainda na janela internacional do primeiro trimestre e custaram quase quatro meses de inatividade a um titular absoluto. O lateral-esquerdo Piquerez, a serviço da Seleção Uruguaia num amistoso contra a Inglaterra, sofreu uma entorse no tornozelo direito em 27 de março. O tempo de recuperação foi longo e o atleta só voltou a jogar no dia 22 de julho, na partida do Palmeiras contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Piquerez saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)
Piquerez sofreu entorse no tornozelo pelo Uruguai e desfalcou o Palmeiras por quase quatro meses (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Atlético-MG

Já no Atlético-MG, a Data Fifa afetou simultaneamente o setor defensivo e o ataque. O atacante Minda se lesionou a serviço da sua seleção em março e esteve fora de combate até o dia 23 de abril, quando regressou na partida entre o Galo e o Ceará pela Copa do Brasil. Por sua vez, o zagueiro Junior Alonso regressou dos compromissos internacionais com um quadro de tendinite na coxa esquerda, mas, ao contrário do companheiro de equipe, teve uma recuperação rápida e não ficou inativo por muito tempo, voltando em breve às opções do clube mineiro.

continua após a publicidade
Alan Minda treinamento Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O atacante Minda sofreu lesão muscular na coxa durante a Data Fifa de março antes de retornar ao Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Sugerida para você!
Jogadores de Brasil e Austrália disputam a bola durante amistoso em Townsville

Seleção Brasileira

Veja gol em Austrália x Brasil: Vanderson abre o placar

Há 1 minuto
Rodinei e Cebolinha juntos durante a partida contra o Cruzeiro.

Santos

Santos encontra caminhos para reforçar elenco em meio a dificuldades na temporada

Há 57 minutos
Seleção empatou com a Austrália

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)

Há 1 hora
Camisa do Atlético pro clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Perda da H2bet pode superar valor de trio mais caro do Atlético

Há 1 hora
Maracanã

Futebol Nacional

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Há 1 hora
São Januário - Vasco

Vasco

Com auxílio de Ferj e CBF, Vasco tenta liberação de São Januário para a Sul-Americana

Há 7 horas
Mais LANCE!
Lula assinando a Medida Provisória contra as bets

Governo cobra R$ 1 bi de 17 bets por custos do SUS com vício

Sede do STF, em Brasília (Mateus Bonomi /Folhapress)

Sinafut entra no STF contra MP das Bets e pede suspensão ou transição de seis meses

Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro

Contrato do Vasco com a Almirante prevê 'proteção' mesmo com saída das casas de apostas

Palmeiras e Vasco se enfrentaram neste Brasileirão de 2026.

Patrocinadora de Palmeiras e Vasco se surpreende com decisão contra bets e mantém aposta no Brasil

Sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília

AGU estabelece prazo para STF se manifestar sobre proibição de bets

Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Patrocinadora máster do Cruzeiro se pronuncia após proibição de bets

Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo (Foto: CBF/Divulgação)

Lula sanciona lei de apoio ao futebol feminino no Brasil

Pumita Rodríguez em treino do Vasco

Vasco faz jogo-treino antes de clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão

Otávio treinando na Seleção

Otávio projeta estreia e objetivos na Seleção Brasileira

Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país

MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governo

Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos busca no clássico com São Paulo marca que não alcança desde 2019

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'