Data Fifa vira dor de cabeça para clubes brasileiros em 2026; relembre lesões

A Data Fifa costuma ser vista como o momento ideal para as equipes ajustarem taticamente os seus esquemas e recuperarem o desgaste do time. No futebol brasileiro, porém, a pausa tem se transformado numa verdadeira dor de cabeça para os departamentos médicos e comissões técnicas. A convocação para defender seleções nacionais voltou a cobrar um preço alto e afasta peças fundamentais por longos períodos da temporada.

O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo a serviço da Seleção Uruguaia e virou desfalque no Flamengo (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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Flamengo

No Flamengo, o impacto do calendário internacional fez-se sentir de forma devastadora no setor de criação. O caso mais recente envolveu Arrascaeta, que fraturou o punho esquerdo após sofrer uma queda num amistoso da Seleção Uruguaia nesta segunda-feira (28). A esta baixa junta-se o drama vivido por Lucas Paquetá na Copa do Mundo. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do Japão, em 29 de junho, e acabou por estar de fora da partida que marcou a eliminação do Brasil diante da Noruega. O camisa 11 rubro-negro esteve afastado por mais de um mês e só voltou aos relvados no dia 9 de agosto, no confronto entre Flamengo e Vitória pelo Brasileirão.

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Paquetá lesionou-se contra o Japão a 29 de junho e só voltou a atuar pelo Flamengo a 9 de agosto (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Palmeiras

No Palmeiras, os problemas com a Data Fifa surgiram ainda na janela internacional do primeiro trimestre e custaram quase quatro meses de inatividade a um titular absoluto. O lateral-esquerdo Piquerez, a serviço da Seleção Uruguaia num amistoso contra a Inglaterra, sofreu uma entorse no tornozelo direito em 27 de março. O tempo de recuperação foi longo e o atleta só voltou a jogar no dia 22 de julho, na partida do Palmeiras contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Piquerez sofreu entorse no tornozelo pelo Uruguai e desfalcou o Palmeiras por quase quatro meses (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Atlético-MG

Já no Atlético-MG, a Data Fifa afetou simultaneamente o setor defensivo e o ataque. O atacante Minda se lesionou a serviço da sua seleção em março e esteve fora de combate até o dia 23 de abril, quando regressou na partida entre o Galo e o Ceará pela Copa do Brasil. Por sua vez, o zagueiro Junior Alonso regressou dos compromissos internacionais com um quadro de tendinite na coxa esquerda, mas, ao contrário do companheiro de equipe, teve uma recuperação rápida e não ficou inativo por muito tempo, voltando em breve às opções do clube mineiro.



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