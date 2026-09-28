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Patrocinadora máster do Cruzeiro se pronuncia após proibição de bets

A empresa tem contrato com a Raposa até o fim desta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 20:04
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Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Dias após a publicação da Medida Provisória (MP) que proíbe a exploração e a propaganda de apostas e jogos online em todo o território nacional, a Betnacional, patrocinadora máster do Cruzeiro, se pronunciou. Em nota enviada à reportagem do Lance!, a Flutter Brazil, dona da casa de apostas, explicou a suspensão e detalhou os próximos passos.

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– Desde sábado (26/09), a companhia suspendeu as atividades de suas plataformas de apostas no país e vem adotando as providências necessárias para atender às determinações da Medida Provisória, incluindo a interrupção das ações de publicidade e patrocínio. Contratos e parcerias em andamento estão sendo avaliados individualmente, em diálogo com os parceiros e em conformidade com as novas diretrizes – explicou a patrocinadora máster do Cruzeiro.

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– Ao mesmo tempo em que cumpre integralmente as novas determinações, a Flutter Brazil manifesta preocupação com a proibição de uma atividade autorizada e regulamentada pelo próprio Estado brasileiro. A companhia defende a manutenção do mercado regulado e acredita que a proteção da sociedade passa pelo fortalecimento da fiscalização, do jogo responsável e do combate à ilegalidade. A retirada dos operadores autorizados não elimina a demanda por apostas e tende a levar consumidores a plataformas ilegais, onde não estão assegurados mecanismos de proteção aos jogadores, controle e prevenção à lavagem de dinheiro. A regulamentação, inclusive, já vinha produzindo resultados significativos: a participação estimada do mercado ilegal caiu de 41%–51% em 2025 para 38%–44% em 2026 – ressaltou a Flutter Brazil em nota.

Vestiário do Cruzeiro contra o CAP
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Confira a íntegra da nota da patrocinadora máster do Cruzeiro

A Flutter Brazil sempre pautou sua atuação pelo cumprimento da legislação brasileira e pela construção de um mercado regulado e responsável. Desde sábado (26/09), a companhia suspendeu as atividades de suas plataformas de apostas no país e vem adotando as providências necessárias para atender às determinações da Medida Provisória, incluindo a interrupção das ações de publicidade e patrocínio. Contratos e parcerias em andamento estão sendo avaliados individualmente, em diálogo com os parceiros e em conformidade com as novas diretrizes.

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Ao mesmo tempo em que cumpre integralmente as novas determinações, a Flutter Brazil manifesta preocupação com a proibição de uma atividade autorizada e regulamentada pelo próprio Estado brasileiro. A companhia defende a manutenção do mercado regulado e acredita que a proteção da sociedade passa pelo fortalecimento da fiscalização, do jogo responsável e do combate à ilegalidade. A retirada dos operadores autorizados não elimina a demanda por apostas e tende a levar consumidores a plataformas ilegais, onde não estão assegurados mecanismos de proteção aos jogadores, controle e prevenção à lavagem de dinheiro. A regulamentação, inclusive, já vinha produzindo resultados significativos: a participação estimada do mercado ilegal caiu de 41%–51% em 2025 para 38%–44% em 2026.

Como parte da Flutter Entertainment, grupo global com ampla experiência em mercados regulados, a Flutter Brazil seguirá colocando seus padrões de governança, integridade e jogo responsável à disposição do diálogo com as autoridades brasileiras, com a convicção de que a manutenção e o fortalecimento do mercado regulado são o caminho para proteger consumidores e combater a ilegalidade.

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Entenda o cenário

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na última sexta-feira (25), em São Paulo, a proibição total, via Medida Provisória, de apostas online e o patrocínio de bets e casas de apostas no futebol brasileiro. A discussão ganhou força este mês e provocou reação imediata de clubes e federações, além de muitas das 84 empresas licenciadas que operam 188 marcas.

— Eu decidi tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira o tumor, ou o tumor vai matar a gente. Foi muita briga, foi muita discussão. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets — disse Lula.

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➡️ Quanto seu time perde com a proibição das bets?

A partir da publicação da Medida Provisória, o governo não permitirá mais novas publicidades relacionadas a bets, isto é, camisas e outros espaços publicitários. A remoção de publicidade e de sinais de patrocínio deve ocorrer até as 23h59 da próxima segunda-feira (5).

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