Dupla é liberada pelo DM e volta a ficar à disposição no Atlético

O técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, teve boas notícias nesta segunda-feira (28). Os atacantes Reinier e Thiago Borbas foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição para a sequência da temporada.

Reinier se recuperou de um edema no músculo posterior da coxa direita. O atacante deixou a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no intervalo, depois de marcar dois gols na histórica virada do Atlético por 4 a 2, seguida da vitória nos pênaltis.

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Já Thiago Borbas se recuperava de uma lesão. O centroavante atuou alguns minutos no sacrifício contra o Santos e, posteriormente, voltou ao departamento médico para dar sequência ao tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já está recuperado e liberado para retornar aos treinos.

Departamento médico do Atlético

Com a liberação da dupla, o Atlético passa a ter três jogadores em recuperação no departamento médico. Éverson, Ruan e Gustavo Scarpa seguem afastados.

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O goleiro Éverson não atua desde a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, quando jogou no sacrifício. O paredão do Galo sofreu uma fratura no pé.

Outro jogador que está afastado há mais tempo é o zagueiro Ruan, que também não atua desde o confronto contra o Cruzeiro. O defensor deixou o jogo ainda no início e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

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Além deles, Gustavo Scarpa sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante os treinamentos após a classificação contra o Santos.