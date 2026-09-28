O Santos tem sua atenção voltada para a reta final do Brasileirão. Embalado por quatro vitórias consecutivas na competição, o Peixe busca ampliar a sequência e alcançar uma marca que não consegue desde 2019. E o desafio será no clássico com o São Paulo, marcado para sexta-feira (2), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada.

➡️ Santos perde titulares, mas pode ter reforços para clássico com São Paulo

Uma vitória sobre o Tricolor faria o Santos chegar a cinco triunfos seguidos no campeonato. A última vez que o Peixe alcançou essa sequência foi entre junho e agosto de 2019, quando venceu Ceará (1 a 0), Atlético-MG (3 a 1), Corinthians (1 a 0), Bahia (1 a 0) e Botafogo (1 a 0). Na ocasião, a sequência foi de sete vitórias seguidas, já que o time ainda bateu o Avaí (3 a 1) e goleou o Goiás (6 a 1), segundo informações do Sofascore.

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Agora, a 10 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela, busca encostar nos primeiros colocados em busca de terminar o campeonato com uma vaga na pré-Libertadores, uma missão animadora olhando para as recentes vitórias e também com os reforços que chegaram nesta janela de transferências.

Atualmente, quem ocupa a quinta posição, a que seria da pré-Libertadores, é o Bahia, que tem 46 pontos. Com isso, uma vitória nesta rodada atrasada do Brasileirão fará com que o time comandado por Cuca fique a quatro pontos de seu objetivo.

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Santos pode ter retornos contra o São Paulo

Em busca do objetivo, que é vencer o clássico fora de casa, o Santos pode contar com alguns reforços. Álvaro Barreal deve ser o primeiro deles. Ele já participa dos treinamentos e deve estar à disposição da comissão técnica, assim como Willian Arão, que evoluiu em sua condição física e iniciou o período de transição para o gramado.

Uma das principais expectativas fica para uma possível estreia do meio-campista Philippe Coutinho. O camisa 11 do Peixe trabalha para ter condicionamento físico até sexta-feira. Vale lembrar que as chances não são grandes, já que o jogador não entra em campo desde meados de fevereiro, quando deixou o Vasco.

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