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Contrato do Vasco com a Almirante prevê 'proteção' mesmo com saída das casas de apostas

Acordo com empresa de Marcos Lamacchia estabelece cobertura para eventuais déficits no fluxo de caixa da SAF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 23:08
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Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro
Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

O Vasco tem uma proteção contratual que pode reduzir o impacto de uma eventual perda de receita com o fim dos patrocínios de empresas de apostas no futebol brasileiro. Segundo a apuração exclusiva do Lance!, o acordo firmado com a Almirante Empreendimentos S.A., empresa de Marcos Lamacchia, prevê que o novo investidor deverá cobrir eventuais déficits no fluxo de caixa da SAF em situações de descasamento financeiro.

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A cláusula ganha importância após o governo federal editar, na última sexta-feira (25), uma Medida Provisória (MP) que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online no país. A medida coloca em risco contratos firmados pelos clubes com empresas do setor e gera incerteza sobre uma importante fonte de receita do futebol brasileiro.

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O Vasco é diretamente afetado pelo cenário. Em agosto, o clube fechou contrato de patrocínio máster com a Sportingbet. O acordo poderia render até R$ 165 milhões aos cofres cruz-maltinos até dezembro de 2027. Com a nova MP, porém, o contrato pode ser impactado pelas restrições impostas ao setor.

Apesar da possibilidade de perda ou redução dessa receita, o Vasco tem no contrato com a Almirante uma espécie de proteção para momentos de dificuldade financeira. Caso a SAF enfrente um descasamento no fluxo de caixa ou algum contratempo que comprometa sua liquidez, o acordo estabelece a obrigação de cobertura do déficit pelo investidor, conforme as condições previstas no contrato.

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A proposta da Almirante foi declarada vencedora no processo competitivo pela SAF do Vasco realizado na última sexta-feira (25). O acordo, portanto, prevê uma proteção financeira justamente para situações em que a operação necessite de recursos adicionais para manter seu fluxo de caixa.

O cenário preocupa boa parte dos clubes da Série A. Em 2026, 14 dos 20 times da primeira divisão possuem empresas de apostas como patrocinadoras máster. A possibilidade de interrupção ou revisão desses contratos representa uma perda relevante de receita para as equipes.

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Marcos Lamacchia em São Januário durante Vasco x Cruzeiro
Marcos Lamacchia, provável novo dono da SAF, em São Januário durante Vasco x Cruzeiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Clubes questionam reunião convocada pelo governo

Diante do impacto da medida, o Ministério do Esporte enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que clubes e federações filiadas fossem convidados para uma reunião na sede da entidade, em Brasília, nesta terça-feira (29), às 15h (de Brasília). O objetivo seria discutir os efeitos da MP e possíveis alternativas para o futebol.

A iniciativa, no entanto, não teve adesão ampla. Apenas Corinthians, Santos, Internacional e Atlético-MG tinham confirmado presença, o que ocasionou o cancelamento do encontro. Entre os clubes, existe uma corrente que vê incoerência na convocação neste momento. A avaliação entre parte dos dirigentes é de que os clubes ficaram diante de um problema financeiro concreto e, somente depois da publicação da medida, foram chamados para discutir alternativas. Entre as possibilidades que serão apreciadas está a obtenção de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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No caso do Vasco, porém, o contrato com a Almirante estabelece uma proteção específica para eventuais dificuldades de fluxo de caixa. Isso dá ao clube uma margem de segurança caso a nova legislação provoque perda ou redução de receitas provenientes do patrocínio de apostas.

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