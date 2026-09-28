O Vasco tem uma proteção contratual que pode reduzir o impacto de uma eventual perda de receita com o fim dos patrocínios de empresas de apostas no futebol brasileiro. Segundo a apuração exclusiva do Lance!, o acordo firmado com a Almirante Empreendimentos S.A., empresa de Marcos Lamacchia, prevê que o novo investidor deverá cobrir eventuais déficits no fluxo de caixa da SAF em situações de descasamento financeiro.

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A cláusula ganha importância após o governo federal editar, na última sexta-feira (25), uma Medida Provisória (MP) que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online no país. A medida coloca em risco contratos firmados pelos clubes com empresas do setor e gera incerteza sobre uma importante fonte de receita do futebol brasileiro.

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O Vasco é diretamente afetado pelo cenário. Em agosto, o clube fechou contrato de patrocínio máster com a Sportingbet. O acordo poderia render até R$ 165 milhões aos cofres cruz-maltinos até dezembro de 2027. Com a nova MP, porém, o contrato pode ser impactado pelas restrições impostas ao setor.

Apesar da possibilidade de perda ou redução dessa receita, o Vasco tem no contrato com a Almirante uma espécie de proteção para momentos de dificuldade financeira. Caso a SAF enfrente um descasamento no fluxo de caixa ou algum contratempo que comprometa sua liquidez, o acordo estabelece a obrigação de cobertura do déficit pelo investidor, conforme as condições previstas no contrato.

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A proposta da Almirante foi declarada vencedora no processo competitivo pela SAF do Vasco realizado na última sexta-feira (25). O acordo, portanto, prevê uma proteção financeira justamente para situações em que a operação necessite de recursos adicionais para manter seu fluxo de caixa.

O cenário preocupa boa parte dos clubes da Série A. Em 2026, 14 dos 20 times da primeira divisão possuem empresas de apostas como patrocinadoras máster. A possibilidade de interrupção ou revisão desses contratos representa uma perda relevante de receita para as equipes.

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Marcos Lamacchia, provável novo dono da SAF, em São Januário durante Vasco x Cruzeiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Clubes questionam reunião convocada pelo governo

Diante do impacto da medida, o Ministério do Esporte enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que clubes e federações filiadas fossem convidados para uma reunião na sede da entidade, em Brasília, nesta terça-feira (29), às 15h (de Brasília). O objetivo seria discutir os efeitos da MP e possíveis alternativas para o futebol.

A iniciativa, no entanto, não teve adesão ampla. Apenas Corinthians, Santos, Internacional e Atlético-MG tinham confirmado presença, o que ocasionou o cancelamento do encontro. Entre os clubes, existe uma corrente que vê incoerência na convocação neste momento. A avaliação entre parte dos dirigentes é de que os clubes ficaram diante de um problema financeiro concreto e, somente depois da publicação da medida, foram chamados para discutir alternativas. Entre as possibilidades que serão apreciadas está a obtenção de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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No caso do Vasco, porém, o contrato com a Almirante estabelece uma proteção específica para eventuais dificuldades de fluxo de caixa. Isso dá ao clube uma margem de segurança caso a nova legislação provoque perda ou redução de receitas provenientes do patrocínio de apostas.

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