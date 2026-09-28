De garoto tímido e de poucas palavras a uma das lideranças da geração de 2008 do Fluminense. Wesley Natã, de 18 anos, vem ganhando protagonismo dentro e fora de campo nas categorias de base. Segundo apuração do Lance!, o atacante recebe acompanhamento especial de Fred durante o processo de transição para o profissional e é estimulado pelo treinador a assumir responsabilidades no Sub-20. No último sábado (26), marcou um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo e levou o técnico a deixar a área técnica para comemorar com ele.

Nos bastidores de Xerém, Wesley é descrito como um garoto brincalhão, mas dedicado. A alternância entre o elenco profissional e as categorias de base não provoca resistência no jogador, que encara com naturalidade essas movimentações. Em 2025, chegou a utilizar a braçadeira de capitão do Sub-17 em algumas oportunidades.

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Fred, técnico do sub-20, estimula a liderança de Wesley na categoria e dedica atenção especial ao atacante justamente pela movimentação entre as duas equipes. O cuidado faz parte do acompanhamento de jogadores que atravessam essa etapa de transição.

Contra o Flamengo, aos 30 minutos do segundo tempo, Wesley passou por dois marcadores e finalizou de fora da área, no ângulo, para fechar o placar em 3 a 1. Fred deixou a área técnica e correu até a linha de fundo para comemorar com o jogador. Marcão, treinador da equipe profissional, também acompanhou a partida no Ninho do Urubu, ao lado de Mário Bittencourt, diretor-geral do clube.

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Apesar de estar no sub-20, Wesley já fez sua estreia pelo profissional do Fluminense. O jogador estreou pela equipe principal em abril de 2025, no empate por 1 a 1 com o Unión Española, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Foi o primeiro atleta da geração de 2008 a atuar pelo time principal do Fluminense e o terceiro mais jovem a estrear pelo clube.

Conheça Wesley Natã, joia do Fluminense

Carioca, Wesley chegou ao Fluminense em 2017, pelo futsal, e iniciou sua trajetória nas categorias de base de Xerém ainda criança. Em 2024, participou das conquistas invictas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17. Também acumula passagens pelas seleções brasileiras Sub-15, Sub-16 e Sub-17, tendo conquistado o Sul-Americano da categoria em 2025.

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Em abril de 2025, tornou-se o primeiro atleta da geração de 2008 a estrear profissionalmente pelo Fluminense. A oportunidade aconteceu no empate por 1 a 1 com o Unión Española, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Na época, passou a ocupar também o posto de terceiro jogador mais jovem a atuar pela equipe principal tricolor.

Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)



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O atacante renovou seu contrato com o Fluminense até maio de 2028 e segue em processo de transição para o profissional. A vitória sobre o Flamengo levou o time comandado por Fred à liderança do Campeonato Carioca Sub-20, com 22 pontos e uma campanha invicta de sete vitórias e um empate. O próximo compromisso será outro clássico, contra o Vasco, no sábado (3), às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

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