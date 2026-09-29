Com auxílio de Ferj e CBF, Vasco tenta liberação de São Januário para a Sul-Americana

O Vasco ainda não sabe onde vai disputar o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro. O clube recebeu mais uma negativa do consórcio responsável pela administração do Maracanã para utilizar o estádio na partida e, agora, concentra esforços para conseguir mandar o confronto em São Januário.

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A vontade inicial do Vasco é atuar em sua própria casa, mas o estádio não atende ao requisito de capacidade mínima de 30 mil torcedores estabelecido pela Conmebol para as semifinais da competição. Como não há possibilidade de ampliar a capacidade de São Januário para o confronto, o clube busca sensibilizar a entidade para obter uma autorização excepcional.

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Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Nesse movimento, o Vasco contará com o apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As duas entidades devem atuar em conjunto com o Cruz-Maltino na tentativa de convencer a Conmebol a liberar São Januário para a partida.

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O clube entende que o estádio reúne condições para receber o confronto e pretende apresentar seus argumentos à entidade sul-americana nos próximos dias. A expectativa é de que a FERJ e a CBF também participem das tratativas para reforçar o pedido vascaíno.

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Caso a Conmebol mantenha a exigência e não autorize a realização da partida em São Januário, o Vasco deve recorrer à Justiça para tentar garantir o mando em sua casa. Uma medida judicial relacionada ao Maracanã também não está descartada, caso o clube não consiga chegar a um acordo para utilizar o estádio.

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