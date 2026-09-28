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Como Martinelli, do Fluminense, pode se encaixar na escalação da Seleção Brasileira?

Volante ainda não estreou pela Seleção e oferece alternativas para diferentes formações após mudanças promovidas por Ancelotti nos treinamentos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 20:51
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Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira
Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira (Foto; Reprodução/Fluminense)

Martinelli, do Fluminense, pode desempenhar duas funções no meio-campo da Seleção Brasileira. Capaz de atuar como primeiro ou segundo volante, o jogador de 24 anos vive a expectativa de estrear com a amarelinha no segundo amistoso contra a Austrália, nesta terça-feira (29). Depois do empate por 1 a 1 no primeiro confronto, Carlo Ancelotti prometeu mudanças e passou a testar uma formação com três meio-campistas.

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— Sim, a equipe vai mudar um pouco, não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros jogadores — afirmou Ancelotti após o primeiro amistoso.

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Martinelli permaneceu no banco durante os 90 minutos da partida de sexta-feira (25). Na ocasião, o italiano utilizou Bruno Guimarães e Danilo Santos no meio, com quatro atacantes. A equipe teve dificuldades para transportar a bola da defesa ao ataque e recorreu frequentemente aos lançamentos longos.

Nos treinamentos seguintes, Ancelotti passou a trabalhar em um 4-3-3, com Gabriel Bontempo ao lado de Bruno Guimarães e Danilo. O jogador do Santos foi mantido na formação testada nesta segunda-feira (28), e Martinelli seria opção para o decorrer do jogo.

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Como Martinelli, do Fluminense, pode jogar na Seleção Brasileira?

A versatilidade permite que Martinelli seja utilizado em diferentes configurações. Como primeiro volante, função que já desempenhou no Fluminense, o jogador pode atuar próximo aos zagueiros, receber a bola na saída e iniciar a construção ofensiva.

A qualidade no primeiro passe e a capacidade de conduzir a bola sob pressão são características que podem ajudar o Brasil a superar a primeira linha de marcação adversária. Nesse cenário, Martinelli poderia assumir a função mais recuada, liberando Bruno Guimarães para participar da construção em regiões mais avançadas.

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Como segundo volante, Martinelli seria importante para reduzir a distância entre defesa e ataque, dificuldade notória do primeiro amistoso do Brasil com a Austrália. Apesar de não ter a finalização como principal virtude, o meio-campista vai bem no último terço, principalmente com passes que quebram a última linha de marcação adversária.

Volante do Tricolor busca sua primeira chance com Ancelotti

Convocado em 16 de setembro para substituir João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão, Martinelli participa pela primeira vez de uma convocação da Seleção principal. O volante foi formado em Xerém e vive seu melhor momento com a camisa do Tricolor.

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Em entrevista à CBF TV, o jogador destacou a importância de aproveitar a oportunidade no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

— Todo jogador quer vestir o escudo da Seleção. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo professor e por todo o staff. E a cada dia que passa aqui estou desfrutando ao máximo, vivendo intensamente, porque a gente sabe como é difícil estar aqui — declarou.

O Brasil enfrenta a Austrália nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, a equipe comandada por Ancelotti encerra a Data Fifa diante da Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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