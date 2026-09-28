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Vasco faz jogo-treino antes de clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão

Cruz-Maltino enfrenta o Noroeste, de São Paulo, em preparação para o Clássico da Amizade

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 18:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pumita Rodríguez em treino do Vasco
Pumita Rodríguez em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama)

O Vasco enfrenta o Noroeste em jogo-treino na manhã desta quarta-feira (30), no Estádio Luso-Brasileiro, como forma de se preparar para a partida contra o Botafogo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clássico da Amizade será o primeiro compromisso do Cruz-Maltino após a parada para a Data Fifa.

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A equipe do técnico Pedro Emanuel treina normalmente no CT Moacyr Barbosa nesta segunda e terça-feira, dias que antecedem o confronto preparatório. Na quinta, os jogadores vão realizar atividades com foco em recuperação física, voltando ao gramado a partir de sexta-feira.

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O Vasco volta a campo no dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O time ocupa a 16ª posição do Brasileirão, com 31 pontos, depois da goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba. Foi a sexta vitória do Cruz-Maltino nas últimas seis partidas.

Caso vença o Botafogo fora de casa, o Vasco ficará a apenas um ponto do rival, que está em 12º na tabela. Depois do clássico, a equipe recebe o Remo em São Januário, no dia 10, pela 30ª rodada da competição, e viaja para enfrentar o Boca Juniors na Argentina. O jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana está marcado para 13 de outubro.

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Para o Noroeste, o duelo contra o Vasco servirá para fazer os últimos ajustes antes do jogo de volta da semifinal da Copa Paulista, contra o São José, no próximo sábado. Após empate por 1 a 1 na ida, o time de Bauru busca avançar à final para se garantir em um campeonato nacional no ano que vem. O campeão escolhe se quer disputar a Série D ou a Copa do Brasil em 2027, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Ramon Rique jogador do Vasco comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Coritiba no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Ramon Rique comemora gol com jogadores do Vasco na partida contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Confira a programação do Vasco esta semana

Segunda-feira (28/09)
Treino no CT Moacyr Barbosa - manhã

Terça-feira (29/09)
Treino no CT Moacyr Barbosa - manhã

Quarta-feira (30/09)
Jogo-treino contra o Noroeste no Luso-Brasileiro - manhã

Quinta-feira (01/10)
Atividades de recuperação, nutrição, fisioterapia e preparação física

Sexta-feira (02/10)
Treino no CT Moacyr Barbosa - manhã

Sábado (03/10)
Treino no CT Moacyr Barbosa - manhã

Domingo (04/10)
Treino no CT Moacyr Barbosa - manhã

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