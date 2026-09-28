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MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governo

Encontro no Ministério do Esporte deve pautar próximas passos após veto às casas de apostas

PorMarcelo BertoldoRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 16:43
Atualizado há 0 minutos
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Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país
Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país (Foto: Divulgação / FPF)

Às vésperas das eleições, no dia 4 de outubro, representantes e dirigentes de clubes das Séries A e B de São Paulo entendem que o momento exige cautela e diálogo com o governo federal após a Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira (25), que proibiu os jogos de apostas online, patrocínio e publicidade de bets no país. Por ora, o martelo sobre a possível judicialização do tema não foi batido. Esse foi o saldo da reunião de emergência realizada na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), Zona Oeste da capital, nesta segunda (28).

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O encontro aconteceu um dia antes da convocação do Ministério do Esporte a clubes e federações filiadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para uma reunião, na sede do órgão, nesta terça-feira (29), às 15h, em Brasília. Na FPF, os clubes debateram as consequências do fim dos milionários aportes das bets no país, mas decidiram agir em bloco, amparados pela própria entidade.

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Lula assinando a Medida Provisória contra as bets
Lula assinando a Medida Provisória contra as bets (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Na reunião, o impacto da MP foi debatido para definir a estratégia conjunta a ser defendida no encontro em Brasília. Santos e São Paulo participaram de forma física e remota, com representantes dos departamentos jurídicos e de marketing, enquanto os do Palmeiras acompanharam a reunião virtualmente. A questão do adiamento de cotas recebidas pela maioria dos clubes é um ponto-chave nos passos que serão tomados.

Confira a nota divulgada pela FPF:

- A Federação Paulista de Futebol reuniu-se nesta segunda-feira (28) com representantes das áreas de marketing, comunicação e jurídica dos clubes paulistas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além do Juventus, para alinhamento e avaliação do impacto da Medida Provisória relacionada ao mercado de apostas. FPF e clubes seguirão discutindo o tema e definiram que seguirão atuando sempre de forma coletiva, visando o melhor para o futebol - diz o documento.

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AUXÍLIO DO GOVERNO E BETS DERRUBADAS

A criação de uma nova linha de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) para socorrer financeiramente os clubes estará na mesa de discussão no encontro com o governo federal. No entanto, os recursos seriam exclusivamente destinados ao pagamento de dívidas, não para contratações. O valor do crédito pode chegar a R$ 20 bilhões, segundo o "Uol".

➡️ 'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

A ideia do bloco paulista é buscar o apoio da CBF e de outras federações. A proibição das bets anunciada pelo governo federal nesta sexta-feira (25) terá impacto direto nas receitas comerciais, principalmente para os que assinaram contratos mais longos e anteciparam receitas. 

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Na Série A, 14 clubes contam ao menos com uma casa de apostas como patrocinadora principal. Somente na elite do futebol brasileiro, os investimentos das bets em receitas comerciais chegaram a R$ 1,03 bilhão, segundo dados da Sports Value.

Desde a assinatura da MP, o governo federal montou uma força-tarefa e já derrubou 506 sites de divulgação de casas de apostas e bets. A ação é conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP realizada em parceria com o Ministério da Fazenda.

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"O trabalho busca interromper o acesso a plataformas que operem sem autorização e impedir que novos endereços sejam usados para oferecer apostas ao público brasileiro", informou, em nota, o MJSP.

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