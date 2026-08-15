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Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores tem ingressos esgotados

Expectativa é de mais de 70 mil torcedores presentes no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 12:43
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Maracanã lotado de torcedores com fumaça das cores do Flamengo
Maracanã receberá duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Os ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores entre Flamengo e Cruzeiro estão esgotados. A expectativa é de mais de 70 mil torcedores no Maracanã na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). O confronto define um dos classificados para as quartas de final da competição.

➡️ Flamengo vive temporada de incerteza e disputas nas laterais

No primeiro jogo, realizado na última quarta-feira (12), no Mineirão, as equipes empataram por 1 a 1. A partida registrou 60.046 torcedores e estabeleceu o maior público do estádio na temporada.

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O Flamengo pode superar seu maior público do ano no Maracanã. O recorde atual é de 71.205 pessoas, registrado na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo.

O segundo maior público do Rubro-Negro no estádio em 2026 foi no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, 69.315 torcedores estiveram presentes.

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Flamengo teve segunda maior média na fase de grupos

O interesse da torcida também apareceu na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo terminou com a segunda maior média de público entre os clubes brasileiros, atrás apenas do próprio Cruzeiro.

Ao todo, 143.232 torcedores acompanharam as três partidas do Rubro-Negro como mandante na primeira fase, com média de 52.926 pessoas por jogo. Agora, o Flamengo volta ao Maracanã para tentar confirmar a classificação às quartas de final diante do Cruzeiro. Como houve empate em 1 a 1 no Mineirão, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

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Jogadores de Cruzeiro e Flamengo no Maracanã
Jogadores de Cruzeiro e Flamengo no Maracanã; ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores estão esgotados (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

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