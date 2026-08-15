Fluminense: escolhidos de Marcão mantêm lógica de Zubeldía Interino faz poucas mudanças na lista contra o Palmeiras

Marcão manteve praticamente a mesma lógica de Luis Zubeldía na primeira lista de relacionados desde que assumiu interinamente o Fluminense. Para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30, no Maracanã, pelo Brasileirão, o treinador fez poucas mudanças e preservou a base de escolhas utilizada pelo argentino.

➡️ Fluminense inicia era pós-Zubeldía com 'guerra' interna

A principal novidade é Júlio Fidelis. O lateral entra na vaga de Guilherme Arana, que está fora por conta do protocolo de concussão utilizado na partida contra o Independiente Rivadavia. Pelas regras do procedimento, o camisa 13 não poderia ser relacionado para este jogo.

continua após a publicidade

Outra mudança é o retorno de Julián Millán. Recuperado de uma lesão muscular grau 3 na coxa direita, o colombiano voltou aos treinamentos com o grupo durante a semana e aparece entre os zagueiros disponíveis. Ignácio, por outro lado, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

No restante, Marcão não promoveu alterações significativas. Riquelme, Wesley Natã e Keven Samuel, jovens da base que treinam com o elenco profissional, seguem fora da relação. Alisson também não voltou a ser relacionado.

continua após a publicidade

Mesmo com a mudança no comando, Marcão não abriu espaço de imediato para novos nomes da base e manteve o núcleo que vinha sendo utilizado pelo ex-treinador, criticado por dar pouco espaço aos jovens de Xerém. A não-ruptura, no entanto, é uma marca dos trabalhos do Marcão, quando assume o cargo do clube interinamente.

Freytes ainda não aparece entre os disponíveis. O zagueiro evoluiu do edema ósseo no tornozelo direito e já faz trabalho de campo separado do grupo, mas segue fora da lista.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Laterais: Guga, Júlio Fidelis, Renê e Samuel Xavier. Zagueiros: Igor Rabello, Jemmes, Millán e Thiago Silva. Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso. Atacantes: Savarino, Canobbio, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Soteldo e Rodrigo Castillo.

Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Palmeiras (Foto: Divulgação / Fluminense)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.