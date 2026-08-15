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Fluminense: escolhidos de Marcão mantêm lógica de Zubeldía

Interino faz poucas mudanças na lista contra o Palmeiras

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 12:10
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Zubeldía e Marcão em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Zubeldía e Marcão em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Marcão manteve praticamente a mesma lógica de Luis Zubeldía na primeira lista de relacionados desde que assumiu interinamente o Fluminense. Para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30, no Maracanã, pelo Brasileirão, o treinador fez poucas mudanças e preservou a base de escolhas utilizada pelo argentino.

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A principal novidade é Júlio Fidelis. O lateral entra na vaga de Guilherme Arana, que está fora por conta do protocolo de concussão utilizado na partida contra o Independiente Rivadavia. Pelas regras do procedimento, o camisa 13 não poderia ser relacionado para este jogo.

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Outra mudança é o retorno de Julián Millán. Recuperado de uma lesão muscular grau 3 na coxa direita, o colombiano voltou aos treinamentos com o grupo durante a semana e aparece entre os zagueiros disponíveis. Ignácio, por outro lado, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

No restante, Marcão não promoveu alterações significativas. Riquelme, Wesley Natã e Keven Samuel, jovens da base que treinam com o elenco profissional, seguem fora da relação. Alisson também não voltou a ser relacionado.

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Mesmo com a mudança no comando, Marcão não abriu espaço de imediato para novos nomes da base e manteve o núcleo que vinha sendo utilizado pelo ex-treinador, criticado por dar pouco espaço aos jovens de Xerém. A não-ruptura, no entanto, é uma marca dos trabalhos do Marcão, quando assume o cargo do clube interinamente.

Freytes ainda não aparece entre os disponíveis. O zagueiro evoluiu do edema ósseo no tornozelo direito e já faz trabalho de campo separado do grupo, mas segue fora da lista.

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  3. Zagueiros: Igor Rabello, Jemmes, Millán e Thiago Silva.
  4. Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso.
  5. Atacantes: Savarino, Canobbio, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Soteldo e Rodrigo Castillo.
Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Palmeiras
Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Palmeiras (Foto: Divulgação / Fluminense)

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