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Sem custos, Flamengo cede destaque da base ao Benfica

Rubro-Negro mantém 50% dos direitos econômicos, mas não receberá pela transferência

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 10:15
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Alan Santos em ação pelo Flamengo
Alan Santos em ação pelo Flamengo na intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo acertou nesta sexta-feira (15) a saída do atacante Alan Santos, de 19 anos, para o Benfica, de Portugal. A transferência não terá pagamento imediato ao clube carioca, que manterá 50% dos direitos econômicos do jogador para uma eventual negociação futura.

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A informação foi divulgada primeiramente pelo canal "Flazoeiro" e confirmada pelo Lance!. O jovem participou da intertemporada do Rubro-Negro em Portugal durante a pausa para a Copa do Mundo. Ele chegou a ser relacionado uma vez pelo técnico Leonardo Jardim para uma partida da equipe principal.

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Pelo profissional, Alan Santos entrou em campo três vezes pelo Campeonato Carioca de 2026. O clube entende que o atacante não teria espaço no elenco principal e, por isso, tomou a decisão de cedê-lo sem custos, mas mantendo 50% dos direitos econômicos de uma futura venda.

Alan Santos ganhou espaço na base do Flamengo durante a Libertadores Sub-20, na qual marcou três gols na campanha que terminou com o vice-campeonato rubro-negro. O atacante também despertou o interesse de outros três clubes europeus antes de fechar com o Benfica.

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Flamengo busca espaço para jogadores da base

A saída de Alan Santos faz parte de um movimento do Flamengo para negociar jovens que não devem receber muitas oportunidades no time profissional. A intertemporada em Portugal também foi utilizada pelo clube como oportunidade para observar e expor jogadores formados nas categorias de base.

A diretoria tem adotado ainda uma estratégia de buscar atletas mais próximos do futebol profissional em outros clubes para completar o elenco sub-20. Alguns desses jogadores já possuem experiência no time principal de suas respectivas equipes.

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Alan Santos em ação pelo Flamengo
Alan Santos em ação pelo Flamengo na intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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