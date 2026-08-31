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AO VIVO: acompanhe a apresentação de Bruno Duarte no Vasco

Atacante é apresentado nesta segunda-feira (31) no CT Moacyr Barbosa

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 12:35
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Bruno Duarte em sua chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco
Bruno Duarte em sua chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O atacante Bruno Duarte é apresentado no Vasco nesta segunda-feira (31), no CT Moacyr Barbosa. Aos 30 anos, o atacante chega para disputar a posição de camisa 9 e tentar resolver a falta de gols da equipe cruz-maltina. O novo camisa 19 do Cruz-Maltino assinou contrato com o clube até dezembro de 2028.

Confira a apresentação de Bruno Duarte no Vasco

Como joga Bruno Duarte, novo reforço do Vasco

Destro e com 1,83m, Bruno Duarte construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Com passagem pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, teve sua primeira experiência profissional no Brasil pela Portuguesa, antes de seguir para o exterior. Nas últimas temporadas, passou a se destacar principalmente pela capacidade de balançar as redes.

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Em 2026, Bruno disputou cinco partidas pelo Estrela Vermelha e soma seis participações em gols, com três gols e três assistências. O desempenho ofensivo é uma das características que fizeram o Vasco voltar os olhos para o jogador, que chega como uma alternativa para aumentar a produção ofensiva da equipe.

Apesar de atuar como referência do ataque, Bruno Duarte não é um jogador que fica preso dentro da área à espera das oportunidades. O atacante gosta de sair da zona central, participar da construção das jogadas e ter contato frequente com a bola.

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Essa característica faz com que tenha um volume de ações com bola acima do que normalmente se espera de um centroavante mais tradicional. Por outro lado, a maior participação na construção também faz com que cometa mais erros de passe e perca algumas bolas no processo.

Bruno é um jogador que consegue gerar muitas oportunidades de gol e, consequentemente, costuma apresentar bons números ofensivos. Ao mesmo tempo, também desperdiça chances e não é conhecido por ser um atacante extremamente eficiente em todas as finalizações que recebe.

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A velocidade é outra característica que chama a atenção. Mesmo com porte físico de centroavante, tem capacidade para atacar espaços e participar de transições, principalmente quando encontra campo para correr.

Anúncio oficial de Bruno Duarte no Vasco
Anúncio oficial de Bruno Duarte no Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Veja lances de Bruno Duarte, novo atacante do Vasco

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