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Jogador é expulso e agride adversários em semifinal da Série D

Luan Louzã, de 37 anos, deu socos em jogadores do ASA-AL

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 10:55
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Luan Louzã, do Gama, agride rivais após expulsão em jogo da Série D
Luan Louzã, do Gama, agride rivais após expulsão em jogo da Série D (Foto: Reprodução/Metropoles)

O atacante Luan Louzã, do Gama-DF, desencadeou uma confusão generalizada na semifinal da Série D do Brasileirão ao socar adversários após ser expulso por cotovelada. O episódio aconteceu no Bezerrão, na noite de domingo (30), durante o jogo contra o ASA-AL.

Aos 43 minutos do segundo tempo, com o placar em 0 a 0, Luan acertou uma cotovelada em Allef em lance sem bola. O árbitro Gustavo Ervino Bauermann revisou o lance no VAR e aplicou o cartão vermelho. Ao deixar o campo, o atacante perdeu o controle e partiu para cima de adversários.

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⚠️ Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Vários jogadores do ASA tentaram interrompê-lo, mas Luan seguiu socando quem aparecia à sua frente. Entre as vítimas estavam o goleiro Rafael Mariano, o zagueiro Roni Lobo e o meia Richard Franco. Jogadores e comissões técnicas das duas equipes desceram ao gramado durante o tumulto. Companheiros de Luan conseguiram contê-lo, mas outros atletas se envolveram em discussões menores. O policiamento precisou entrar em campo para encerrar a confusão.

Com a situação sob controle, o árbitro ainda expulsou Daniel Guerreiro, também do Gama, e encerrou a partida sem que a bola voltasse a rolar. A polícia permaneceu no círculo central até o apito final.

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ASA na final da Série D

O empate por 0 a 0 garantiu a classificação do ASA à final da Série D. O time alagoano havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e precisava apenas não perder para avançar. O Gama foi eliminado, mas já havia garantido o acesso à Série C de 2027.

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Na outra semifinal, o Uberlândia-MG eliminou o ABC-RN e será o adversário do ASA na decisão. Os mineiros tinham vencido a partida de ida por 1 a 0 e empataram a volta em 1 a 1. Além do Gama, o Uberlândia e o ABC também asseguraram vagas na Série C por terem chegado à semifinal.

Luan Louzã tem 37 anos e construiu a maior parte da carreira em clubes da Série A. Pelo Palmeiras, entre 2010 e 2012, disputou 115 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 11 assistências. O atacante ainda passou por Cruzeiro, Athletico-PR, América-MG e Sport.

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Atacante do Gama é expulso e agride adversários em semifinal da Série D
Atacante do Gama é expulso e agride adversários em semifinal da Série D (Foto: Reprodução/Metropoles)
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