Quem será o escolhido? Atlético tem disputa acirrada no ataque para o clássico Três jogadores brigam pela vaga no comando do ataque do Galo diante do Cruzeiro

O Atlético tem uma disputa acirrada no ataque às vésperas do clássico contra o Cruzeiro. Três jogadores brigam por uma vaga entre os titulares: Cassierra, Thiago Borbas e Reinier. O técnico Eduardo Domínguez terá que definir quem será o escolhido para começar o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

O Atlético tem uma disputa acirrada no ataque às vésperas do clássico contra o Cruzeiro. Três jogadores brigam por uma vaga entre os titulares: Cassierra, Thiago Borbas e Reinier. O técnico Eduardo Domínguez terá que definir quem será o escolhido para começar o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

Cassierra é considerado o titular de Eduardo Domínguez. No entanto, o atacante não vive sua melhor fase com a camisa do Galo, e os questionamentos sobre sua titularidade começaram a aparecer. O centroavante não marca há 16 partidas, desde 10 de maio, quando balançou as redes no empate com o Botafogo. Além da má fase do colombiano, o desempenho recente dos outros concorrentes no ataque é outro fator que acirra a disputa pela posição.

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Cassierra em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reinier vem crescendo de produção, com gols e assistências, e surge como uma opção interessante para o treinador. Na partida decisiva contra o Bragantino, pela Copa Sul-Americana, o camisa 19 foi o escolhido para começar entre os titulares, enquanto Cassierra ficou no banco de reservas.

No último jogo, contra o Vitória, Domínguez optou por escalar uma equipe alternativa, e Reinier novamente se destacou. O atacante foi o melhor em campo, com um gol e uma assistência, e ganhou ainda mais força na disputa pela titularidade.

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Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outro nome que corre por fora na briga é Thiago Borbas. Recém-chegado ao Atlético, o atacante marcou seu primeiro gol pelo clube justamente contra o Vitória. O uruguaio vem ganhando mais minutos com Domínguez e também disputa a vaga como uma opção de características diferentes.

Borbas é um centroavante mais de área, com presença física, capacidade de brigar entre os zagueiros e de atuar como referência ofensiva, características que podem ser levadas em conta na escolha do treinador dependendo da estratégia para o clássico.

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Após a partida contra o Vitória, Domínguez falou sobre a disputa em entrevista coletiva e deixou a definição em aberto. O treinador também saiu em defesa de Cassierra, que vive um longo jejum de gols, e destacou a confiança no atacante.