Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quem será o escolhido? Atlético tem disputa acirrada no ataque para o clássico

Três jogadores brigam pela vaga no comando do ataque do Galo diante do Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/08/2026 11:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Galo em campo contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo em campo contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético tem uma disputa acirrada no ataque às vésperas do clássico contra o Cruzeiro. Três jogadores brigam por uma vaga entre os titulares: Cassierra, Thiago Borbas e Reinier. O técnico Eduardo Domínguez terá que definir quem será o escolhido para começar o duelo decisivo pela Copa do Brasil.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético tem uma disputa acirrada no ataque às vésperas do clássico contra o Cruzeiro. Três jogadores brigam por uma vaga entre os titulares: Cassierra, Thiago Borbas e Reinier. O técnico Eduardo Domínguez terá que definir quem será o escolhido para começar o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

Cassierra é considerado o titular de Eduardo Domínguez. No entanto, o atacante não vive sua melhor fase com a camisa do Galo, e os questionamentos sobre sua titularidade começaram a aparecer. O centroavante não marca há 16 partidas, desde 10 de maio, quando balançou as redes no empate com o Botafogo. Além da má fase do colombiano, o desempenho recente dos outros concorrentes no ataque é outro fator que acirra a disputa pela posição.

continua após a publicidade
(Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cassierra em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reinier vem crescendo de produção, com gols e assistências, e surge como uma opção interessante para o treinador. Na partida decisiva contra o Bragantino, pela Copa Sul-Americana, o camisa 19 foi o escolhido para começar entre os titulares, enquanto Cassierra ficou no banco de reservas.

No último jogo, contra o Vitória, Domínguez optou por escalar uma equipe alternativa, e Reinier novamente se destacou. O atacante foi o melhor em campo, com um gol e uma assistência, e ganhou ainda mais força na disputa pela titularidade.

continua após a publicidade
Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outro nome que corre por fora na briga é Thiago Borbas. Recém-chegado ao Atlético, o atacante marcou seu primeiro gol pelo clube justamente contra o Vitória. O uruguaio vem ganhando mais minutos com Domínguez e também disputa a vaga como uma opção de características diferentes.

Borbas é um centroavante mais de área, com presença física, capacidade de brigar entre os zagueiros e de atuar como referência ofensiva, características que podem ser levadas em conta na escolha do treinador dependendo da estratégia para o clássico.

continua após a publicidade

Após a partida contra o Vitória, Domínguez falou sobre a disputa em entrevista coletiva e deixou a definição em aberto. O treinador também saiu em defesa de Cassierra, que vive um longo jejum de gols, e destacou a confiança no atacante.

— Todos eles têm a mesma oportunidade. Porque eles fizeram gols hoje, então eles têm que ser titulares? Eu acredito muito em trabalhar a paciência e a tranquilidade. Eu acredito no Cassierra. Ele tem que estar tranquilo, porque quando uma pessoa joga pensando no jogo, as chances vão acontecer. Se ele começar a pensar que tem que fazer gols porque é um centroavante ou um atacante, ele não vai jogar a partida da forma que tem que jogar. Então nós acreditamos nele (Cassierra) e o mais importante é que seus companheiros acreditam nele. Ele se sente forte, está bem, e temos que ter paciência — disse o treinador.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Minda na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Decisão: Confira a programação semanal do Atlético

Há 2 horas
Scarpa e Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Análise: Atlético mantém nível com reservas e chega fortalecido para decisão contra o Cruzeiro

Há 1 dia
Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Reinier celebra gol e assistência e destaca confiança do Atlético

Há 1 dia
Domínguez em Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez valoriza reservas do Atlético: 'Aproveitaram a chance'

Há 1 dia
Jogadores do Atlético celebram gol x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Vitória

Há 1 dia
Thiago Borbas e Reinier celebram gol em Atlético x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

Atlético Mineiro

Atlético vence o Vitória no Brasileirão e amplia invencibilidade na temporada

Há 1 dia
Mais LANCE!
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar

Borbas chama atenção em Atlético-MG x Vitória: 'Ele sabe'

Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Veja gols em Atlético-MG x Vitória: Thiago Borbas e Reinier marcam

Vestiário pronto contra o Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético está escalado com time alternativo para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

Vitória x Atlético primeiro turno (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Contra o Vitória, Atlético busca encerrar tabu de mais de oito anos

Atlético x Vitória (Arte: Lance!)

Atlético-MG x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

CBF define arbitragem de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil

Barba treinamento antes de Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Time alternativo? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória

Victor Hugo treino cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético: Meia é liberado pelo DM e fica disponível contra o Vitória

Éverson contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Éverson sofre lesão e desfalca o Atlético contra o Vitória: veja detalhes

Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana.

Santos x Atlético-MG: veja datas, horários e locais das quartas da Sul-Americana

Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

As chances atualizadas do Atlético no Campeonato Brasileiro: veja

Torcida do Galo em festa na Arena MRV (Foto: Foto: Paulo Henrique França / Atlético

Arena MRV completa três anos: veja os números do estádio do Atlético