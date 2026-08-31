Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência Glorioso não vence pela competição desde o dia 26 de julho

O Botafogo perdeu mais uma, desta vez para o Flamengo, no Maracanã, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir ao fim da 25ª rodada do Brasileirão. Ainda que a situação piore a cada partida, o clube segue adotando postura tranquila e sem ligar o alerta para a sequência da temporada.

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Internamente, a direção do clube mantém o discurso de confiança e respaldo ao trabalho do interino Rodrigo Bellão, pelo menos até o jogo de domingo (6/9), contra o Palmeiras, no Nilton Santos. Ainda não há o entendimento de luta contra o rebaixamento, mesmo que a equipe tenha despencado quanto a rendimento e, agora, veja mais de perto a realidade da parte inferior da classificação.

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Na 12ª colocação, com 30 pontos, o Botafogo tem cinco de vantagem em relação ao Vasco, que abre a zona de rebaixamento. A distância para o Bahia, quinto colocado, abrindo o grupo que disputará a próxima Libertadores, já é de dez pontos. A equipe tem um jogo a menos, contra o Grêmio, em casa, sem data definida pela CBF. A última vitória na competição foi no dia 26 de julho, sobre o Cruzeiro, fora de casa, e depois o time empatou com o Fluminense (1 a 1), e perdeu para Vitória (1 a 0), Athletico-PR (3 a 2), além do revés no clássico.

Botafogo nos bastidores

No dia a dia do clube, as lideranças do Alvinegro acreditam que o grande problema está no investimento no elenco, não na falta de um técnico. O Botafogo, vale lembrar, demitiu o português Franclim Carvalho no dia 18 de agosto e depositou as fichas em Bellão.

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Ainda assim, logo após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, começaram a surgir possibilidades de troca no comando. Nomes foram ventilados, e o jogo contra o Palmeiras pode virar um divisor de águas para a vida de Rodrigo Bellão como comandante interino.

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Uma decisão quanto ao cenário para novo técnico já foi tomada: o Botafogo não fará apostas e, se for avançar nas buscas, traçou o perfil de profissional experiente e entendedor do futebol brasileiro.

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De olho no plantel, o clube ainda pretende fechar com mais reforços para o restante do Brasileirão. Com a janela até o dia 11 de setembro, as buscas são por um zagueiro, nome para a zona de meio-campo e, principalmente, um ponta para fortalecer o ataque.

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