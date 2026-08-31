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Dúvidas e vagas em aberto: As opções de Domínguez para escalar o Atlético no clássico

Treinador ainda tem lacunas no time titular que enfrenta o Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/08/2026 13:30
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Reinier treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vai em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil e enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira (2), na partida de volta das quartas de final. Para o duelo decisivo, o técnico Eduardo Domínguez ainda tem algumas dúvidas e problemas para definir a formação ideal que vai a campo no clássico.
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O Atlético vai em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil e enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira (2), na partida de volta das quartas de final. Para o duelo decisivo, o técnico Eduardo Domínguez ainda tem algumas dúvidas e problemas para definir a formação ideal que vai a campo no clássico.

A principal dúvida está no gol. Éverson sofreu um trauma no pé esquerdo durante o clássico de ida e ficou fora da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro ainda não tem presença confirmada para o confronto desta terça-feira e está sendo avaliado pelo departamento médico.

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Caso Éverson não tenha condições de atuar, Gabriel Delfim, reserva imediato da posição, será o escolhido para ocupar a vaga no gol atleticano.

Na defesa, uma outra situação. Ruan sofreu uma concussão no jogo de ida e precisou ser substituído após entrar no protocolo de concussão. Pela regra, o zagueiro teve que cumprir um período de cinco dias sem atuar. O prazo já foi cumprido, e Ruan está liberado para voltar aos gramados. A tendência é que o defensor retorne normalmente à equipe titular para o jogo decisivo contra o Cruzeiro.

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Outra posição que ainda está em aberto é o ataque. Cassierra, Reinier e Thiago Borbas disputam uma vaga entre os titulares no clássico.

Cassierra é o titular de Eduardo Domínguez, mas vive um momento de baixa e está há 16 partidas sem marcar. Ao mesmo tempo, os concorrentes ganharam força após boas atuações contra o Vitória.

Reinier foi um dos destaques da vitória sobre a equipe baiana, com um gol e uma assistência, enquanto Thiago Borbas também balançou as redes e marcou seu primeiro gol pelo Atlético. O desempenho dos dois aumentou a disputa pela posição antes do clássico.

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A defesa também apresenta uma disputa por vaga. Caso Ruan retorne ao time, Domínguez ainda precisa definir quem atuará ao lado do zagueiro. Vitor Hugo, o jovem Vitão e Natanael, que vem sendo utilizado como zagueiro, aparecem como opções. O treinador também pode optar por uma formação com três defensores, sistema que vinha sendo utilizado pelo Atlético ao longo da temporada.

Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Bernard, Tomás Pérez, Patrick, Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora: Éverson, Lyanco, Igor Gomes, Léo Duarte

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Domínguez treino preparação contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez treino preparação contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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