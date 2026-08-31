Santos terá desfalques para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão Suspensos e com possível desfalque por lesão, os jogadores não poderão atuar no duelo pela 26ª rodada do Brasileirão

O Santos terá dois desfalques certos para o confronto com o Internacional, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barreal e Lucas Veríssimo receberam cartões amarelos na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, neste domingo (30), e estavam pendurados.

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Barreal foi advertido aos nove minutos do primeiro tempo por "cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor", segundo o relato da arbitragem na súmula.

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Nos acréscimos da primeira etapa, Lucas Veríssimo também recebeu cartão amarelo. O árbitro registrou que o zagueiro "atuou de maneira a mostrar desrespeito ao jogo", após discutir com um jogador adversário. O lance aconteceu durante um empurra-empurra com o volante Raniele, do Corinthians.

Com os cartões, a dupla, que estava pendurada para o clássico, terá de cumprir suspensão automática e será desfalque diante do Internacional.

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Gustavo Henrique pode ser outra baixa para Cuca

O volante Gustavo Henrique, Menino da Vila, que vinha tendo oportunidades com o técnico Cuca, sendo titular no clássico contra o Corinthians, foi substituído aos 20 minutos da primeira etapa, por sentir uma nova lesão muscular durante a partida.

O comandante do Peixe, após a vitória contra o Corinthians, comentou sobre a possível nova lesão de Gustavinho e disse acreditar não ser uma lesão séria, mas sim um embolado. O Santos vai realizar exames clínicos nos próximos dias e definir se o atleta terá condições de jogo para enfrentar o Internacional.

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— O Gustavinho não sei se foi o mesmo lugar da antiga lesão, não deu tempo (de conversar com o jogador), porque você já precisa trocar, pensar outras coisas. Vou falar com ele ainda. Não sei se também foi uma lesão a ponto de ter aberto, não sei, acho até que não, ele sentiu um embolado, um aviso que a musculatura dá — declarou o técnico Cuca na coletiva pós-jogo contra o Corinthians.

Atleta sofre com lesões na temporada

Gustavinho vem sofrendo com lesões durante a temporada. Em julho, o meio-campista já havia atingido a marca de três lesões musculares em um intervalo de apenas seis meses, o que atrapalhou seu ritmo de jogo e a busca por uma sequência como titular na equipe.

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Janeiro: primeira lesão muscular da temporada, desfalcando a equipe nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista;

Abril: novo problema muscular na coxa, interrompendo sua consolidação no time titular;

Julho: terceira lesão muscular em apenas seis meses, exigindo mais um período de afastamento e transição física no CT Rei Pelé.

Gustavinho durante a partida contra o Corinthians - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC).

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