A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi eleita a Melhor Dirigente da Confut Sudamericana 2026. A premiação chegou ao último dia nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro, e reconheceu a dirigente alviverde, que superou outros nomes importantes do futebol sul-americano.

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Na categoria, Leila concorria com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e Stefano Di Carlo, presidente do River Plate, conforme a apresentação da premiação.

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Candidatos a premiação de melhor dirigente de clubes (Foto: Nathalia Gomes/Lance!)

Além do reconhecimento individual à presidente, o Palmeiras também foi destaque em outras categorias do evento. O clube venceu como Clube com Melhores Práticas de Gestão e levou o prêmio de Melhor Ação/Tática de Inovação/Tecnologia. Entre os profissionais, Anderson Barros foi eleito o Melhor Executivo de Futebol, enquanto Emerson Oki venceu na categoria de Tecnologia e Inovação. João Paulo Sampaio, por sua vez, foi reconhecido como Melhor Profissional de Futebol de Base.

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Palmeiras levou 6 prêmios na noite desta quinta-feira (10), na Confut Sudamericana 2026 (Foto: Nathalia Gomes/Lance!)

A eleição para definir o ganhador foi por votação aberta ao público, que tinha o peso de um terço, e por um júri de especialistas, com peso de dois terços.

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Leila já havia sido premiada em 2025

Esta não é a primeira vez que Leila Pereira recebe um reconhecimento da Confut. Na edição de 2025, a presidente do Palmeiras venceu a categoria Gestor de Clube, superando John Textor, do Botafogo, e Jorge Brito, do River Plate.

No último ano, o Palmeiras conquistou cinco troféus no evento. Além de Leila, João Paulo Sampaio foi premiado como profissional de base e Gisele Silva venceu na categoria de profissional de psicologia. O clube também levou os prêmios de Clube com Melhores Práticas de Gestão e Melhor Arena, pelo Allianz Parque, hoje, Nubank Parque.

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