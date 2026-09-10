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Ledio Carmona é sincero sobre Coutinho no Santos: 'Parecia ex-jogador'

Meio-campista acertou com o Peixe até o fim da temporada

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 19:43
Atualizado há 0 minutos
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Ledio Carmona é sincero sobre ida do Coutinho para o Santos
Ledio Carmona é sincero sobre ida de Coutinho para o Santos (Foto: Reprodução)

Após o acerto do Santos com Philippe Coutinho, ex-Vasco, nesta quinta-feira (10), com contrato válido até o fim da temporada, o jornalista Ledio Carmona foi sincero sobre a contratação do Peixe e como o meio-campista pode contribuir.

Durante o programa "Tá na área", Ledio disse ter dúvidas quanto à sua situação física, pois não joga desde fevereiro, quando deixou o Vasco. Coutinho pediu à diretoria do Cruz-maltino a rescisão de seu contrato.

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➡️ Santos acerta contratação de Philippe Coutinho

— Eu acho que para três meses, eu acho que funciona com Rodinei, funciona com Arthur, funciona com Everton Cebolinha. Com Coutinho, tenho dúvidas. Não pelo talento dele, é um jogador que é extraordinário. Só que ele não joga desde fevereiro — afirmou Ledio.

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Quanto à qualidade técnica, Ledio reforçou que o jogador continua sendo o mesmo, no entanto, o físico pode atrapalhar uma possível sequência, já que faltam 15 jogos até o fim do ano.

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— Cara, são 15 jogos. Ele vai ficar pronto quando, fisicamente. É um jogador que sofre com lesões também. Acho que vai ter que escolher um jogo ou outro para ele jogar, para ele tentar participar com o talento dele. Só que parecia que ele era um ex-jogador, ele parou de jogar pelo Vasco. Saiu, pediu para sair em fevereiro. Saúde mental, que foi o argumento dele. Estava passeando, aproveitando a vida, e fazendo muito bem. E agora, provavelmente, vai jogar no Santos. A questão é física, não é questão técnica — concluiu Ledio.

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Saída de Coutinho do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa.

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Coutinho durante partida do Vasco contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Coutinho durante partida do Vasco contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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