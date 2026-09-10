Justiça aprova novo empréstimo DIP de R$ 150 milhões para o Vasco
Decisão autoriza financiamento junto à Almirante Participações, mas determina que os recursos sejam liberados conforme a necessidade de caixa da SAF
A juíza Simone Gastesi Chevrand, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, autorizou nesta quinta-feira (10) a contratação de um novo financiamento DIP (Debtor in Possession) para o Vasco, no valor de até R$ 150 milhões. O empréstimo será realizado junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., ligada ao grupo de Marcos Lamacchia, que apresentou a proposta pela UPI Equity do clube.
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Apesar da autorização, o Vasco não poderá utilizar os R$ 150 milhões de uma só vez. A decisão determina que os desembolsos ocorram de acordo com as necessidades efetivas de liquidez da Vasco SAF, com acompanhamento e fiscalização da evolução do caixa da empresa.
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A decisão também esclarece que não cabe ao Judiciário determinar se o Vasco deve ou não realizar contratações de jogadores. A análise feita pela Justiça sobre os movimentos no futebol ficou restrita aos impactos contábeis e ao fluxo de caixa da SAF.
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