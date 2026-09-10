Palmeiras faz valer fator casa, mas perde pilar para decisão na Libertadores

O Palmeiras deixou o jogo de ida das quartas de final da Libertadores com vantagem mínima ao vencer a LDU por 1 a 0, no Nubank Parque. A noite foi marcada por notícias positivas, mas também por um sinal de alerta para a decisão em Quito, na próxima semana.

+ Palmeiras vence LDU com gol de Giay e abre vantagem na Libertadores

Entre os destaques, o principal é a possibilidade de jogar pelo empate na partida de volta, quando o Palmeiras terá de lidar com a pressão de mais de 40 mil torcedores adversários e os efeitos da altitude de 2.850 metros.

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Giay voltou a ter boa atuação, desta vez como ala pela direita, função anteriormente ocupada por Allan, negociado pelo clube. O argentino contribuiu nos dois lados do campo e coroou a noite com seu primeiro gol pelo Palmeiras, em pouco menos de 100 partidas - vital para os planos do clube na Libertadores.

O volume apresentado em campo não corresponde à vantagem mínima no placar, mas reforça uma preocupação que Abel Ferreira repete há tempos: a falta de eficiência. Foram 28 finalizações contra a LDU, sete delas no alvo, além de mais de três gols esperados (estatística que mede a qualidade das chances criadas).

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O controle da posse de bola (60%) e os quase 400 passes certos trocados, por sua vez, reforçam o domínio alviverde

- Acho que hoje tivemos um jogo coletivo formidável em função das chances que criamos. Em comparação a última eliminatória que tivemos aqui, conseguimos um resultado bem melhor - detalhou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva após vitória sobre a LDU por 1 a 0.

Arias em ação durante Palmeiras e LDU pela Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Gustavo Gómez desfalca o Palmeiras

O Palmeiras não terá seu capitão no jogo decisivo por uma vaga nas semifinais da Libertadores. Gustavo Gómez recebeu cartão amarelo nos minutos finais do primeiro tempo, após cometer falta em Estrada, e cumprirá suspensão automática.

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Além da perda técnica de seu principal nome do sistema defensivo e maior zagueiro artilheiro da história da competição, o Palmeiras ficará sem seu principal líder e a âncora do esquema com três zagueiros, defendido por Abel Ferreira nas últimas semanas.

A comissão técnica terá pouco menos de uma semana, com um clássico contra o São Paulo no período, para definir o substituto de Gómez. Entre as opções estão mudanças simples, como a entrada de Bruno Fuchs ou a improvisação de Emiliano Martínez, e até uma alteração no esquema, com o retorno à linha de quatro.

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O Palmeiras inicia a eliminatória com uma vantagem inferior ao volume apresentado em casa e terá na altitude de Quito seu principal desafio neste segundo semestre. Para garantir uma vaga entre os quatro melhores do futebol sul-americano, manter a "baliza zero" será mais importante do que qualquer volume ofensivo.

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