Julio Casares é expulso do São Paulo após votação do Conselho

Julio Casares foi expulso do São Paulo. O Conselho Deliberativo aprovou nesta quinta-feira (10) a saída do ex-presidente do quadro associativo do clube por 223 votos a cinco. A decisão encerra o processo disciplinar aberto contra Casares nos últimos meses, após recomendação unânime da Comissão de Ética pela expulsão. A votação começou nesta quarta-feira (9), às 17h (de Brasília).

A Comissão de Ética enquadrou Casares no artigo 34 do Estatuto Social por gestão temerária ou irregular durante sua passagem pela presidência, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026. O relatório apontou diferentes situações consideradas irregulares e recomendou ainda que o ex-dirigente indenize o São Paulo por eventuais danos causados ao clube. O valor da indenização ainda será apurado.

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Entre os pontos citados está a identificação de aproximadamente R$ 7 milhões em saques das contas do São Paulo cuja documentação, segundo a Comissão de Ética, não permitia comprovar de forma adequada a origem, a finalidade e o destino dos valores.

Outro ponto levantado foram os gastos realizados no cartão corporativo do clube. Casares utilizou cerca de R$ 1 milhão durante sua gestão em despesas que incluíram restaurantes, charutaria, lojas de luxo, salões de beleza, despesas médicas, medicamentos e até petshops. O ex-presidente devolveu R$ 560.401,74 ao São Paulo em novembro do ano passado, quando já era investigado pela Polícia Civil por possíveis irregularidades na gestão.

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Casares também havia pedido o encerramento do processo na Comissão de Ética e sua saída do quadro associativo. O pedido, porém, não foi aceito. O Estatuto Social determina que um associado não pode deixar o quadro do clube enquanto responde a um procedimento administrativo disciplinar, até que o processo seja concluído.

O processo agora foi encerrado com a expulsão aprovada pelo Conselho Deliberativo.

Casares deixou seu cargo em janeiro deste ano (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Casares deixou a presidência no começo do ano

Em janeiro deste ano, Julio Casares deixou seu cargo após o Conselho Deliberativo aprovou a destituição por 188 votos de 223, com base numa denúncia sobre comercialização irregular de camarotes do Morumbis. Harry Massis Júnior, então vice, assumiu a presidência.