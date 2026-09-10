Escolhido para ser o palco da primeira final da história da Copa do Brasil em jogo único, em 6 de dezembro, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, é conhecido pelo torcedores da maioria dos clubes por sediar jogos eventuais do Brasileirão Série A, mas nos últimos anos se notabilizou também por abrigar decisões da Supercopa Rei, conhecida popularmente como Supercopa do Brasil.

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Desde 2020, a arena sediou quatro decisões da competição, que reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior. A Supercopa deste ano, que sagrou o Corinthians campeão após vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, foi no Mané Garrincha.

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A Seleção Brasileira também escolhe o estádio com relativa frequência, e fez três partidas por lá desde 2019. No ano que vem, a Seleção Feminina jogará a terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo na arena.

Estádio Mané Garrincha é o segundo maior do País em capacidade de público (Divulgação/Arena Mané Garrincha)

Inaugurado em maio de 2013 para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, o "Estádio Nacional Mané Garrincha" tem padrão Fifa e capacidade para pouco mais de 72 mil torcedores, sendo o segundo maior do País — fica atrás apenas do Maracanã, capaz de receber 78 mil.

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O tamanho sempre pesou para que a arena surgisse como favorita para sediar a primeira final de Copa do Brasil em jogo único, mas outros fatores foram levados em conta. Uma delas é a logística, já que Brasília oferece ampla oferta de voos e de hospedagem para os torcedores. Um dos principais polos hoteleiros da capital federal fica a poucos minutos a pé do estádio. O outro motivo é que se trata de uma sede neutra, que não oferece ganho adicional a um dos finalistas.

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