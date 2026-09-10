Justiça define data para leilão da venda da SAF do Vasco

A Justiça determinou a abertura do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF do Vasco. A decisão foi assinada pela juíza Simone Gastesi Chevrand, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, e estabeleceu que as propostas serão apresentadas de forma fechada em audiência marcada para o dia 25 de setembro, às 14h.

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O processo envolve a alienação da UPI Equity, estrutura prevista na Lei de Recuperação Judicial que reúne os ativos e direitos relacionados ao futebol do Vasco. A operação permite a transferência dos ativos esportivos para uma nova SAF, separando-os do passivo histórico da antiga SAF, controlada pela 777 Partners.

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A decisão também destaca que o acordo firmado entre o Vasco e a 777 Carioca LLC não impede a realização do processo competitivo para a venda da UPI Equity.

Até o momento, a Almirante Participações S.A., empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia, é a única interessada identificada na sondagem de mercado. A companhia permanece como stalking horse da operação, ou seja, possui a proposta-base que servirá como referência para eventuais concorrentes.

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Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

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Caso não seja apresentada uma oferta superior que avance no processo, a proposta de Lamacchia será declarada vencedora e seguirá para as próximas etapas, incluindo a análise e aprovação pelos Conselhos do Vasco. Por ser o stalking horse, a Almirante Participações também terá o direito de cobrir uma eventual oferta superior apresentada por outro interessado.

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Com o vencedor do leilão declarado, o processo e seguirá para as próximas etapas, como a aprovação nos Conselhos do Vasco.

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