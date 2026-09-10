Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense confirma lesões de Germán Cano e Ignácio; veja previsões

Dupla ficará de fora dos próximos dois confrontos do Tricolor

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 20:00
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Germán Cano sofre lesão durante Fluminense e Platense, pela Libertadores
Germán Cano sofre lesão durante Fluminense e Platense, pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Fluminense confirmou nesta quinta-feira (10) as lesões do zagueiro Ignácio e o do atacante Germán Cano. A dupla será desfalque para o jogo do próximo final de semana, contra o Atlético-MG, e sucessivamente das quartas da Libertadores na próxima semana.

➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

Germán Cano sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita e tem previsão de retorno em oito semanas. Já Ignácio teve uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda e o retorno é esperado em 15 dias.

continua após a publicidade

Ignácio não atuou no meio de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Platense na ida das quartas da Libertadores. No entanto, Cano sofreu a lesão justamente no jogo em questão após entrar na vaga de Hulk.

Ignácio durante a partida entre Fluminense e Vasco, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ignácio durante a partida entre Fluminense e Vasco, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)

➡️Marcão comenta final de janela no Fluminense: 'Confio no grupo'

Governo multa Consórcio Fla-Flu por falhas na gestão do Maracanã

O Governo do Estado do Rio de Janeiro aplicou uma multa de R$ 401.217,48 ao Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã. O valor corresponde a 2% da outorga anual prevista no contrato de concessão, atualmente fixada em R$ 20 milhões.

continua após a publicidade

A penalidade foi definida a partir da avaliação realizada pelo Verificador Independente sobre a gestão do estádio em 2025. O relatório apontou problemas relacionados principalmente ao planejamento, à manutenção e à apresentação de documentos que comprovassem a execução dos serviços previstos no contrato.

+ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Consórcio Fla-Flu apresentou recurso contra a decisão. Com isso, a cobrança da multa está temporariamente suspensa enquanto o processo administrativo é analisado pelo Governo do Estado. A multa de 2% está prevista no contrato de concessão para situações consideradas de gravidade média ou alta, além de casos de reincidência.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Maracanã, Estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro

Futebol Nacional

Governo multa Consórcio Fla-Flu por falhas na gestão do Maracanã

Há 9 horas
Ancelotti em coletiva na Seleção

Seleção Brasileira

Ancelotti rebate críticas de Thiago Silva, do Fluminense: 'Não olho'

Há 22 horas
Hulk comemora gol pelo Fluminense

Fluminense

Hulk recupera perfil decisivo e vira referência do Fluminense; veja números

Há 1 dia
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense detonam convocação da Seleção: 'Que bizarro'

Há 1 dia
Ancelotti durante Brasil x Haiti

Fluminense

Seleção Brasileira: Martinelli, do Fluminense, reúne argumentos para ganhar chance com Ancelotti

Há 1 dia
Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás

Futebol Internacional

Jornal europeu se encanta por Ganso e Hulk, do Fluminense: 'Conexão letal'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Marcão em coletiva após Fluminense x Platense

Marcão comenta final de janela no Fluminense: 'Confio no grupo'

Thiago Silva em jogo do Fluminense

Após 2 a 0, Thiago Silva usa 'trauma' com Barcelona para alertar Fluminense

Ganso saiu ovacionado de Fluminense x Platense

Decisivo contra o Platense, Ganso se torna indiscutível no Fluminense de Marcão

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense

Marcão destaca empenho dos jogadores do Fluminense e projeta jogo da volta na Argentina

Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense

Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Nonato abre o placar em Fluminense e Platense, pela Libertadores

Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam

Marcão cpom agasalho do Fluminense no banco do Maracanã

Com desfalque, Fluminense está escalado para pegar o Platense

Time do Platense na Libertadores

Adversário do Fluminense, Platense tem quatro nomes conhecidos no futebol brasileiro

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Torcida do Platense, adversário do Fluminense

De aposta em cavalo às quartas da Libertadores: conheça o Platense, rival do Fluminense

Time do Fluminense comemora a classificação para a final do Carioca com a torcida no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Uma derrota em 16 jogos: Fluminense leva força do Maracanã na Liberta para bater o Platense