Fluminense confirma lesões de Germán Cano e Ignácio; veja previsões
Dupla ficará de fora dos próximos dois confrontos do Tricolor
O Fluminense confirmou nesta quinta-feira (10) as lesões do zagueiro Ignácio e o do atacante Germán Cano. A dupla será desfalque para o jogo do próximo final de semana, contra o Atlético-MG, e sucessivamente das quartas da Libertadores na próxima semana.
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Germán Cano sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita e tem previsão de retorno em oito semanas. Já Ignácio teve uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda e o retorno é esperado em 15 dias.
Ignácio não atuou no meio de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Platense na ida das quartas da Libertadores. No entanto, Cano sofreu a lesão justamente no jogo em questão após entrar na vaga de Hulk.
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Governo multa Consórcio Fla-Flu por falhas na gestão do Maracanã
O Governo do Estado do Rio de Janeiro aplicou uma multa de R$ 401.217,48 ao Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã. O valor corresponde a 2% da outorga anual prevista no contrato de concessão, atualmente fixada em R$ 20 milhões.
A penalidade foi definida a partir da avaliação realizada pelo Verificador Independente sobre a gestão do estádio em 2025. O relatório apontou problemas relacionados principalmente ao planejamento, à manutenção e à apresentação de documentos que comprovassem a execução dos serviços previstos no contrato.
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O Consórcio Fla-Flu apresentou recurso contra a decisão. Com isso, a cobrança da multa está temporariamente suspensa enquanto o processo administrativo é analisado pelo Governo do Estado. A multa de 2% está prevista no contrato de concessão para situações consideradas de gravidade média ou alta, além de casos de reincidência.
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