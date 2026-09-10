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Pedrinho explica reclamação com torcedor do Cruzeiro e fala em angustia após eliminações

O dirigente ainda defendeu o trabalho de Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/09/2026 17:51
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Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)
Pedrinho em entrevista (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

Na tarde desta quinta-feira (10), o Cruzeiro divulgou um vídeo em que Pedrinho, dono da SAF do clube, fala sobre o momento da equipe. O dirigente explicou o vídeo em que aparece discutindo com um torcedor no Mineirão e comentou a angústia pela eliminação nas copas.

– Dizer que essas eliminações nos deixaram angustiados e tristes. Não só a torcida, nós também. Não esperávamos ser eliminados precocemente. Estamos trabalhando todos os dias. A torcida tem razão de cobrar e nunca vou impedir o torcedor de cobrar qualquer coisa no Cruzeiro. Inclusive o que saiu no jogo de domingo não é o contexto da coisa. Eu reclamei com um torcedor individual, não foi colocado o contexto. Passar ao torcedor, todos que acompanham o Cruzeiro – disse Pedrinho.

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– Temos um plano, que é o Artur Jorge, té 2030. Nisso nós nem pensamos em cogitar um ruído nesse percurso. Não pode ser um plano de um jogo, é de cinco anos. O Artur tem feito um bom trabalho. Nossa hora vai chegar. Sei o que o torcedor está sentindo, sou torcedor. Já falei com o treinador e os jogadores. Nossa hora de vencer vai chegar, entendo a torcida. A torcida é a espinha dorsal do clube. Nunca vou contra o nosso torcedor – complementou Pedro Lourenço em entrevista à TV Cruzeiro.

Pedrinho ressalta confiança em projeto a longo prazo no Cruzeiro

O dono da SAF celeste ainda destacou que acredita na continuidade e no trabalho a longo prazo com o técnico Artur Jorge.

– Nós tivemos um início de ano trocando técnico. A pior coisa para um clube é trocar o técnico. Muda toda a metodologia, traz jogadores. Não funciona bem. Vejo uma solução a longo prazo, por isso acertamos o contrato com o Artur e integramos o Sub-20 com o profissional. Temos muitos jogadores da base no time de cima – avaliou.

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