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Estudiantes pede suspensão de Memphis, do Corinthians, após gesto; entenda

Holandês mostrou o dedo do meio para a torcida do clube argentino

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 19:12
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Memphis Depay em ação na partida entre Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores
Memphis Depay em ação na partida entre Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Estudiantes acionou a unidade disciplinar da Conmebol e pediu a suspensão de Memphis Depay, do Corinthians, após um gesto feito pelo atacante durante a comemoração do gol alvinegro no empate por 1 a 1, na última quarta-feira (9), em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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O lance aconteceu no segundo tempo, logo após o gol corintiano. Ao correr em direção a Kaio César para comemorar, Memphis mostrou o dedo do meio para a torcida do Estudiantes.

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Memphis Depay mostra dedo do meio para a torcida do Estudiantes
Memphis Depay mostra dedo do meio para a torcida do Estudiantes (Foto: Reprodução)

Com base nas imagens da partida, o clube argentino solicitou que o atacante seja enquadrado em dois artigos do Código Disciplinar da Conmebol. As normas preveem a possibilidade de suspensão por pelo menos uma partida na competição ou por determinado período em casos de:

  • Conduta antidesportiva contra jogadores, oficiais, adversários ou outras pessoas que não sejam oficiais de partida, incluindo gestos contrários à boa ordem desportiva;
  • Provocação aos espectadores.

A Conmebol deverá analisar as imagens da partida e a conduta de Memphis antes de tomar uma decisão. Os clubes serão notificados pela entidade após a avaliação do caso.

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Corinthians x Estudiantes

Corinthians e Estudiantes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto vale uma vaga na semifinal da Libertadores.

Como a primeira partida terminou empatada em 1 a 1, quem vencer no tempo regulamentar avança de fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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