Pedrinho explica mudança na base do Cruzeiro: 'Integração'

Uma semana depois de o Cruzeiro emitir nota sobre as falas de um empresário referentes a oportunidades a jogadores da base, o dono da SAF do clube, Pedrinho, explicou a mudança ocorrida no comando do Sub-20.

– O equilíbrio do clube é a base. Nunca vamos tirar o olho dela. Eu mesmo forneço muita assistência à base, sempre trazendo jogadores. Nos últimos dias, criou-se a ideia de que há privilégio a alguns atletas aqui. A base tem que trabalhar integrada ao profissional. E, tratando-se da base, todos têm a mesma importância dos que estão aqui. O técnico da base foi trocado porque queremos que a integração da base seja maior, com o Sub-20 treinando e acompanhando o profissional – explicou Pedrinho em entrevista à TV Cruzeiro.

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Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

– Quando tivemos jogadores que subirem, têm que estar integrados ao padrão de jogo. Precisamos criar uma metodologia de jogos no estilo do profissional para não termos dificuldades. Temos o Lelis, ele joga em uma função, chega na base joga em outra. Quando volta, vai jogar em qual função? Se falou muita coisa que não era verdadeira. O técnico saiu porque não estava fazendo as coisas como gostaríamos, a integração dos jogadores – complementou.

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Entenda o caso sobre a base do Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou, na sexta-feira passada (4), um comunicado oficial rebatendo declarações do empresário Léo Moral, agente de Rhuan Gabriel. O profissional publicou uma série de vídeos em sua página no Instagram criticando a falta de espaço que seu atleta tem no clube.

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– As versões divulgadas não correspondem à realidade dos fatos e produzem conclusões equivocadas sobre práticas e diretrizes internas do Cruzeiro, atingindo indevidamente a reputação da instituição e de seus colaboradores – escreveu o clube em nota.

Léo Moral disse em suas redes sociais que procurou a diretoria celeste para entender por que Rhuan Gabriel não vinha recebendo oportunidades no elenco profissional. Segundo ele, a resposta foi que o atleta não está pronto e o clube teria estabelecido condições para liberá-lo.

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Léo Moral afirmou que procurou a diretoria do Cruzeiro para entender por que Rhuan Gabriel não vinha recebendo oportunidades no time profissional. Segundo o empresário, a justificativa dada pelo clube foi de que o atacante ainda "não está pronto".

– Eles falaram: se trouxer uma proposta de 3 milhões (de euros) ou 3,5 por 70% e for um clube de vitrine, a gente libera por empréstimo gratuito com opção de compra. Conseguimos a proposta do Palmeiras, que acredita. Não sou eu que estou tentando enfiar ele lá no Palmeiras, a diretoria que pediu para trazer a proposta – disse.

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Confira a íntegra da nota do Cruzeiro

"O Cruzeiro tomou conhecimento de recentes publicações e manifestações públicas, realizadas pelo agente de atletas, Léo Moral, e pelo produtor de conteúdo, Claudio Silva, que veiculam alegações infundadas e apresentam, de forma fragmentária e descontextualizada, informações relacionadas à atuação do Clube e de seus profissionais.

As versões divulgadas não correspondem à realidade dos fatos e produzem conclusões equivocadas sobre práticas e diretrizes internas do Cruzeiro, atingindo indevidamente a reputação da instituição e de seus colaboradores.

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O Clube informa que está preservando os elementos pertinentes e adotará as medidas jurídicas cabíveis, inclusive na esfera criminal, para a apuração das condutas e a responsabilização de todos os envolvidos na divulgação indevida de informações e na propagação de imputações falsas ou ofensivas.

Por fim, o Cruzeiro reafirma seu compromisso com a ética, a integridade e a responsabilidade na condução de suas atividades profissionais e não permanecerá inerte diante de iniciativas destinadas a comprometer, injustamente, a imagem e a honra da instituição e de seus profissionais"

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