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São Paulo atualiza quadro médico de Luciano

Tricolor encara o Palmeiras neste final de semana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 16:59
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Luciano com a camisa do São Paulo
Luciano pode ser poupado contra o Palmeiras (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Luciano vira dúvida no São Paulo para o Choque-Rei. O atacante teve constatado um edema no músculo posterior da coxa esquerda após deixar o duelo com o Boca Juniors, na Bombonera, com dores. O camisa 10 já iniciou tratamento no Reffis Plus e será acompanhado pelo departamento médico antes do clássico com o Palmeiras, marcado para sábado (12), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Luciano realizou exames de imagem nesta quinta-feira (10), quando o São Paulo retomou os trabalhos no SuperCT após retornar de Buenos Aires. O jogador deixou a partida contra os argentinos durante o segundo tempo, com uma fisgada na região, e agora corre contra o tempo para estar à disposição no Choque-Rei.

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No treinamento desta quinta, os jogadores que foram titulares diante do Boca fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT. O restante do elenco, incluindo atletas de Cotia, participou de trabalhos com bola, com exercícios de posse em espaço reduzido e uma atividade tática voltada às estruturas defensivas e ofensivas, além de movimentações e criação de jogadas.

O São Paulo ainda terá mais um treinamento nesta sexta-feira (11), novamente no SuperCT, antes de fechar a preparação para o clássico. A condição de Luciano será avaliada pela comissão técnica e pelo departamento médico até a definição da equipe.

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Luciano em treino
Luciano sentiu com incômodo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Dorival tem clássico contra o Palmeiras no sábado

Depois do confronto com o Boca Juniors, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, no sábado, em mais um compromisso importante da temporada.

A situação de Luciano será acompanhada pelo departamento médico do clube para definir se o atacante terá condições de participar da partida. O técnico terá que definir se irá com força máxima ou se irá poupar jogadores pensando neste confronto.

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