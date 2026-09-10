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Titular do Cruzeiro projeta partida contra o Santos

As equipes se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/09/2026 17:14
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Fagner na Vila Belmiro pelo Cruzeiro
Fagner na Vila Belmiro pelo Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro)

Após voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro ao bater o Athletico-PR por 3 a 1 no último domingo, o Cruzeiro mira o duelo contra o Santos, no sábado (12). No Mineirão, o lateral Fagner projetou o confronto contra o Peixe.

– Independentemente de como venha, temos que ir a Santos para fazer um grande jogo, implementar nosso futebol e sair de lá com a vitória para encostar cada vez mais no G5. Para que consigamos nos distanciar dos clubes que estão abaixo de nós e nos aproximar de uma vaga direta na Libertadores, que é nosso objetivo – avaliou o jogador na zona mista projetando Santos x Cruzeiro.

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O Peixe é a quinta equipe que Fagner mais enfrentou na carreira, com 34 jogos. Foram 13 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, com um gol marcado no primeiro duelo contra o Alvinegro, na vitória por 3 a 1 do Vasco em 28 de setembro de 2010.

Fagner na zoa mista após vitória do Cruzeiro contra o Athletico
Fagner na zoa mista após vitória do Cruzeiro contra o Athletico (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Na ocasião de seu único gol contra o Peixe, o jogador do Cruzeiro enfrentou um time que contava com Neymar. Porém, neste sábado, o craque não deve estar em campo.

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Santos x Cruzeiro

Santos e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a distância entre as equipes na tabela é de dez pontos. A Raposa ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, enquanto o Peixe tem 32 e está em 13º lugar.

Entretanto, o Alvinegro vive um momento de crescimento na temporada. O time liderado por Cuca perdeu apenas um dos últimos cinco jogos, por 3 a 0, para o Palmeiras. Depois disso, venceu o Corinthians por 1 a 0, empatou com o Alviverde em 0 a 0, derrotou o Inter por 3 a 2 e o Atlético-MG por 2 a 0.

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O Cruzeiro tenta uma retomada na temporada depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. No último fim de semana, venceu o Athletico-PR por 3 a 1, encerrando uma sequência de três jogos sem vitória.

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