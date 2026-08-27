Arena MRV completa três anos: veja os números do estádio do Atlético A casa do Galo com pouco tempo desde a inauguração já apresenta dados expressivos

A Arena MRV, casa do Atlético, completa três anos de história em agosto de 2026. Inaugurado em 27 de agosto de 2023, o estádio teve como partida de estreia a vitória do Galo por 2 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o local já acumula números expressivos dentro e fora de campo.

A Arena MRV, casa do Atlético, completa três anos de história em agosto de 2026. Inaugurado em 27 de agosto de 2023, o estádio teve como partida de estreia a vitória do Galo por 2 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o local já acumula números expressivos dentro e fora de campo.

Em levantamento realizado pelo Galo Data, o Atlético identificou a origem dos torcedores que já passaram pela Arena desde a inauguração. Ao todo, o estádio recebeu visitantes de 38 países dos cinco continentes e de 2.420 cidades, abrangendo os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

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Entre os países, os sul-americanos aparecem no topo da lista, impulsionados principalmente pelos confrontos do Galo na Libertadores e na Sul-Americana diante de equipes como River Plate, San Lorenzo e Rosario Central. No entanto, a Arena também já recebeu torcedores de diversas outras partes do mundo, incluindo Estados Unidos, França, Irlanda e Portugal.

A presença internacional é acompanhada por números expressivos de consumo. Desde a inauguração, foram comercializadas 2.880.970 latas de cerveja e 272.008 unidades de chope nos bares do estádio. A Massa também consumiu 678.846 refrigerantes e 678.007 copos de água.

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Entre os alimentos, o grande campeão de vendas é o tradicional feijão tropeiro. Mais de 190 mil unidades foram comercializadas ao longo dos três anos. Além disso, foram vendidos mais de 174 mil hambúrgueres e 40 mil cachorros-quentes.

Torcedores do Galo Arena MRV (reprodução Atlético)

Público do Atlético na Arena

Desde a abertura, a Arena MRV já recebeu 2.653.565 torcedores. A média geral é de 31.218 pessoas por partida, sem levar em consideração os dois jogos realizados com portões fechados.

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O maior público da história do estádio foi registrado na final da Copa do Brasil de 2024, entre Atlético e Flamengo. O duelo, disputado em 10 de novembro daquele ano, levou 44.876 torcedores às arquibancadas.

Dentro de campo, o Atlético também apresenta um retrospecto positivo em sua casa. Em 86 partidas disputadas na Arena MRV, o Galo soma 48 vitórias, 25 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 65,9%.

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O goleiro Everson é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Atlético no estádio, com 75 partidas disputadas.

Informações e números da Arena MRV

Capacidade: aproximadamente 45 mil torcedores, distribuídos em 12 setores e 112 camarotes. Tecnologia: 800 antenas de Wi-Fi de alta densidade, ring LEDs, dois telões de 144 m² e sistema de iluminação automatizado. Segurança: câmeras de alta resolução e sistema de reconhecimento facial monitorado em tempo real pelo Centro de Controle de Operações (CCO). Sustentabilidade: único estádio do Brasil com uma Reserva Particular Ecológica em seu terreno. A área de 26 mil m² preserva três biomas: Mata Atlântica, Mata de Galeria e resquícios de Cerrado. Acessibilidade: 50 vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência, 111 banheiros adaptados e uma sala sensorial para acolher torcedores do espectro autista, além de uma tenda de atendimento a PCDs na Esplanada. Propriedade: a Arena MRV pertence integralmente ao Atlético SAF e conta ainda com 2,3 mil vagas de estacionamento.

Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)

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