Giuliano anunciou a aposentadoria do futebol aos 36 anos. O agora ex-jogador comunicou o adeus aos campos por meio de uma publicação nas redes sociais e também realizou um evento para familiares e amigos em São Paulo.

Revelado pelo Paraná Clube, Giuliano construiu uma carreira com passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. O meia defendeu Internacional, Grêmio, Corinthians e Santos ao longo da trajetória no país.

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No futebol internacional, o jogador atuou por Zenit, da Rússia, Fenerbahçe e Basaksehir, da Turquia, além do Al Nassr, da Arábia Saudita. Giuliano também acumulou experiência em diferentes competições europeias e asiáticas.

O ex-meia também teve passagem pela Seleção Brasileira. Giuliano foi convocado em diferentes oportunidades e chegou a figurar na pré-lista do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.

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Ao longo da carreira, Giuliano disputou 768 partidas, sendo titular em 586 delas. O meia marcou 158 gols e contribuiu com 74 assistências antes de anunciar o fim da trajetória profissional nos gramados. Seu último clube foi o Athletico-PR.

— Foi uma decisão que foi construída ao longo do tempo, eu me preparei para isso, não foi algo repentino. Eu já estava nesse processo de construção de uma pós-carreira, além do futebol, e chegou um momento onde eu decidi que era importante estar mais próximo da família, próximo dos meus filhos. O futebol me proporcionou tudo, me deu liberdade e esse poder de escolha. Então foi uma decisão consciente, extremamente difícil, assim como está sendo ainda esse processo, mesmo estando preparado, é difícil. Mas eu estou muito feliz com a escolha que eu tomei, eu estou muito feliz com a carreira que eu tive, com o êxito que eu tive, muito feliz também pelo futebol, por tudo que ele me proporcionou — disse Giuliano com exclusividade ao Lance!.

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— Consigo escolher alguns, foram vários. Meu primeiro gol como profissional, tinha 17 anos, no Maracanã. Cito o gol em 2010 com o Internacional, na Libertadores, o gol conhecido como o gol da Fumaça. Cito o gol do Corinthians na Copa do Brasil, na final, que nós não ganhamos, mas fui artilheiro da Copa do Brasil. Meu primeiro jogo com a camisa da Seleção... então tive vários momentos marcantes, e certamente eles fazem parte da minha história — concluiu.

Clubes:

Paraná : 2007–2008

: 2007–2008 Internacional : 2009–2010

: 2009–2010 Dnipro : 2011–2014

: 2011–2014 Grêmio : 2014–2016

: 2014–2016 Zenit : 2016–2017

: 2016–2017 Fenerbahçe : 2017–2018

: 2017–2018 Al-Nassr : 2018–2020

: 2018–2020 İstanbul Başakşehir : 2020–2021

: 2020–2021 Corinthians : 2021–2023

: 2021–2023 Santos : 2024

: 2024 Athletico Paranaense: 2025

Títulos na carreira:

Internacional

Campeonato Gaúcho : 2009

: 2009 Copa Suruga Bank : 2009

: 2009 Copa Libertadores da América: 2010

Al-Nassr

Campeonato Saudita : 2018–19

: 2018–19 Supercopa Saudita: 2019

Santos

Campeonato Brasileiro - Série B: 2024

Seleção Brasileira

Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2009

Giuliano defendeu o Santos em 2024 (Foto Divulgação)

O que vem pela frente?

Giuliano também destacou que a aposentadoria não significa um afastamento do futebol. O ex-jogador pretende seguir ligado ao esporte por meio de projetos e negócios.

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Entre as iniciativas, estão a gestão de atletas, um projeto de formação em Curitiba e uma academia de luta. A ideia, segundo Giuliano, é construir um ecossistema voltado ao desenvolvimento esportivo.

— Não, não tem como sair do futebol. Muito pelo contrário, vou estar muito envolvido com o futebol. Eu estou criando um ecossistema para poder potencializar o esporte. Então eu já cuido de atletas. Com o Family Office, eu cuido do atleta 360 fora de campo. Então essa empresa que eu construí é baseada em cima das minhas dores. Eu sou muito bom comigo e me deu uma outra mentalidade onde eu consegui ter sucesso, ter êxito e chegar no final de carreira bem preparado. Mas eu sei que muitos atletas não chegam. Então eu tenho essa empresa de Family Office. Também tenho um projeto de formação de atletas em Curitiba, na cidade e no bairro de onde eu nasci, de onde eu saí. É uma forma de transformar vidas através do esporte. Também criei uma academia de luta também em Curitiba. Com esse viés de mentalidade esportiva, de ajudar outras pessoas também nesse caminho, e também uma academia, uma agência de viagens nesse ecossistema que acaba alimentando todo ele — apontou.

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