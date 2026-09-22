Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

A CBF e os clubes brasileiros ainda têm novas mudanças no regulamento do futebol nacional para discutir. Depois da reunião realizada na última segunda-feira (21), no Rio de Janeiro, duas propostas ficaram para um próximo encontro: o fim do limite de 12 partidas para um jogador trocar de clube dentro do Brasileirão e a possibilidade de criação de equipes B para disputar competições oficiais.

Os temas foram apresentados por Guilherme Bellintani, dono da SAF do Londrina e um dos dirigentes presentes na reunião. As propostas ainda não foram votadas e deverão voltar à mesa nas próximas discussões entre os clubes e a CBF.

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A discussão acontece na sequência de mudanças já aprovadas para o Brasileirão. A partir de 2027, o limite de estrangeiros relacionados por partida cairá gradualmente de nove para oito, até chegar a cinco em 2030. A CBF também manterá o máximo de 50 inscritos, mas passará a dividi-los entre uma lista principal e outra destinada aos jogadores sub-23.

➡️Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Fim do limite de 12 jogos no Brasileirão

Atualmente, um jogador pode trocar de clube e continuar disputando a mesma edição do Campeonato Brasileiro desde que não tenha atingido 12 partidas pela equipe anterior. O limite era de seis jogos até 2025 e foi ampliado nesta temporada. A nova proposta é acabar completamente com a restrição.

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A medida aumentaria o mercado interno durante as janelas de transferências. Um jogador que perdesse espaço após ultrapassar a atual marca poderia, por exemplo, ser negociado com outro participante da Série A e seguir normalmente na competição.

A regra já havia sido criticada publicamente por Abel Ferreira. Depois da vitória do Palmeiras sobre a LDU, pela Libertadores, em 10 de setembro, o treinador relacionou a dificuldade para contratar dentro do próprio país ao aumento da busca por reforços estrangeiros.

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– Eu gostava muito de buscar jogadores no futebol brasileiro, há dias vi o Silas a falar, é uma coisa boa pra vocês falarem, quando cheguei aqui, eram cinco estrangeiros. Dois ou três anos passaram pra sete. Eu mandei Merentiel embora porque eram sete e três dias depois decidiram que ia pra nove. A responsabilidade é de quem? - criticou Abel.

– Queremos contribuir para o futebol brasileiro. Tem jovens aqui diferenciados mas fizeram mais de 10 jogos e não posso ir buscar. Querem que vá buscar quem? Os jogadores que não jogam? Reservas? então temos que buscar fora. Vocês acham justo? Como que eu impeço os clubes do futebol brasileiro de contratar - concluiu o português.

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Criação de times B

Outra proposta que será levada ao debate é permitir que clubes brasileiros tenham uma segunda equipe disputando competições oficiais. A sugestão partiu de Bellintani e usa como referência modelos já adotados no futebol europeu.

– A nossa proposta é que os clubes pudessem, assim como já há em outras ligas europeias, ter um "clube B". Que os clubes de Série A, Série B, Série C, qualquer que seja, possam ter um "clube B" para disputar competições e assim dar espaço para jovens também jogarem – explicou Bellintani.

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A intenção é criar uma etapa intermediária entre as categorias de base e o time profissional, aumentando a quantidade de partidas disputadas por jovens que já passaram pela formação, mas ainda não encontram espaço constante na equipe principal.

O formato, porém, ainda precisará ser construído. Não estão definidos quais campeonatos receberiam essas equipes, em qual divisão elas poderiam começar, quais seriam as regras de acesso e rebaixamento ou de que maneira funcionaria a movimentação de jogadores entre os times A e B.

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A discussão está diretamente ligada ao diagnóstico apresentado pela CBF na reunião desta semana. A entidade identificou uma baixa participação de jogadores sub-23 no Brasileirão em comparação com grandes ligas europeias e colocou o aumento da utilização de jovens entre os pontos de discussão para os próximos anos.

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