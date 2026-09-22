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Goleiro do Cruzeiro, Otávio saltou da Seleção Sub-20 para a principal em um ano

O arqueiro se tornou titular absoluto no Cruzeiro nesta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/09/2026 18:21
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Otávio no Mundial Sub-20
Otávio no Mundial Sub-20 (Foto: Staff Images/CBF)

Convocado para esta Data Fifa da Seleção Brasileira, o goleiro Otávio viveu um crescimento rápido em um ano de sua carreira. Nesse período, ele passou de reserva no Cruzeiro e na equipe Sub-20 do Brasil para convocado na equipe principal.

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Em setembro de 2025, o arqueiro foi chamado para representar o país no Mundial Sub-20. Com ele, foram convocados por Ramon Menezes Felipe Longo, do Corinthians, e Lucas Furtado, do Vitória de Portugal. Posteriormente, o representante alvinegro foi desconvocado a pedido do clube, e Pedro Cobra, do Atlético-MG, foi chamado.

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Um ano depois, Otávio se tornou goleiro titular do Cruzeiro, Felipe Longo perdeu espaço no Timão para Kauê, reserva direto de Hugo Souza, e Lucas Furtado ainda não atuou no elenco principal do Vitória nesta temporada.

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Evolução rápida de Otávio até convocação para a Seleção Brasileira

Treinando com os profissionais desde 2022, Otávio teve suas primeiras oportunidades no elenco profissional no início desta temporada, com Tite, nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Porém, ele se tornou titular meses depois.

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Com a lesão de Cássio, Matheus Cunha, o reserva imediato, foi alçado ao time titular. No entanto, após algumas partidas, não convenceu e foi substituído pelo camisa 81. Depois de um teste contra o Goiás, ele assumiu a posição definitivamente contra o Boca Juniors, pela Libertadores.

Otávio faz defesa
Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Titular absoluto da equipe comandada por Artur Jorge, ele foi lembrado por Carlo Ancelotti em 9 de setembro de 2026 na convocação para os amistosos contra Austrália e Índia, e se apresentou. Ele é o arqueiro mais jovem a ser convocado desde Gabriel Brazão, em 2018.

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