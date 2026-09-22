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Zagueiro do São Paulo, Domingos Duarte rompe ligamento do joelho e passará por cirurgia

Zagueiro se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último sábado, no Morumbis

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/09/2026 18:24
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Domingos Duarte pelo São Paulo
Domingos Duarte em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O zagueiro Domingos Duarte, do São Paulo, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito no último sábado (19), durante o duelo com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis, e terá que ser submetido a cirurgia para reconstrução ligamentar. Com isso, está fora do restante da temporada tricolor.

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O jogador de 31 anos deixou o estádio diretamente para o Einstein Hospital Israelita, onde realizou os primeiros exames, acompanhado por profissionais do Departamento Médico do clube.

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Na última segunda-feira (21), Domingos realizou tratamento fisioterápico no REFFIS Plus e, nesta terça-feira (22), voltou ao hospital para avaliações complementares e consulta com o Dr. Moisés Cohen, que definiu pela necessidade do procedimento cirúrgico, a ser realizado nesta quarta-feira (23), no Einstein Hospital Israelita.

Contratado na janela do meio da temporada, Domingos se tornou titular absoluto do time de Dorival Jr. e um dos pilares da zaga do São Paulo.

Aurélio Buta também passará por cirurgia

O lateral-direito Aurélio Buta também passará por um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (23), com a equipe do Dr. Moisés Cohen, no Einstein Hospital Israelita. O jogador, que vinha sentindo dores no joelho direito, será submetido a cirurgia para correção de uma lesão no menisco.

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Durante a semana de preparação do São Paulo para o jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 5 de setembro, no Morumbis, Buta relatou dores no local. O atleta vinha realizando tratamento conservador no REFFIS Plus e chegou a fazer atividades de transição física no gramado, porém não alcançou a evolução esperada. Desta forma, houve o retorno com especialista, que definiu pela intervenção cirúrgica.

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