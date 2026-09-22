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Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Companheiros de Nottingham Forest, zagueiros vivem momento estatístico semelhante após a Copa do Mundo, mas apenas Jair foi chamado por Carlo Ancelotti

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/09/2026 17:51
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Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane
Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A convocação de Jair para a Seleção Brasileira chamou atenção, principalmente pela comparação com Murillo, também zagueiro brasileiro e seu companheiro de Nottingham Forest, da Inglaterra. Os números da dupla após a Copa do Mundo são bastante semelhantes, mas o defensor ex-Santos foi o escolhido na lista de Carlo Ancelotti. Afinal, o que pode ter pesado na escolha?

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No recorte dos últimos dois meses, os números dos dois zagueiros são próximos em alguns fundamentos, mas Murillo aparece à frente em determinados indicadores. O defensor tem melhores índices de passe, bolas longas e ações defensivas, além de registrar uma assistência no período. Jair, por outro lado, apresenta maior eficiência nos duelos e comete menos faltas por partida.

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A primeira convocação de Jair também acontece em uma lista que apresenta novos nomes na Seleção Brasileira. Além do zagueiro ex-Santos, Gabriel Bontempo, jovem do Peixe, foi chamado pela primeira vez para a equipe principal, enquanto outros jogadores ganharam espaço no grupo. A presença de estreantes pode ser considerada parte do contexto da escolha de Ancelotti, embora o treinador não tenha apontado publicamente esse fator como justificativa específica para a convocação de Jair.

Murillo carrega uma experiência recente com a Seleção Brasileira. Convocado pela primeira vez em novembro de 2024, o zagueiro voltou a ser chamado em março de 2025 e foi titular na derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. Na ocasião, deixou o campo no intervalo por não estar em uma grande atuação. Desde então, não voltou a ser convocado.

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Jair e Murillo também apresentam uma diferença de perfil que pode ser considerada na formação de uma dupla de zaga. Enquanto o ex-Santos é destro, o ex-Corinthians Forest é canhoto. A característica pode oferecer alternativas diferentes na saída de bola e na composição do setor, embora não haja indicação pública de que esse tenha sido um fator determinante na escolha do treinador italiano.

— Para mim, é uma felicidade imensa (estar na Seleção Brasileira). É um sentimento que eu não consigo nem colocar em palavras. Desde criança, sempre sonhei em estar aqui. Todo jogador brasileiro sonha em defender seu país e estou tendo essa oportunidade hoje — disse Jair.

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Números de Jair e Murillo pós-Copa

Jair

5 jogos (5 titular)
82% de acerto no passe
33.8 passes certos por jogo
33% de acerto nas bolas longas
8.4 ações defensivas por jogo
1.8 desarmes por jogo
0.6 interceptações por jogo
5.6 cortes por jogo
51% de eficiência nos duelos
1.4 faltas cometidas por jogo
Nota Sofascore 6.66

Murillo

6 jogos (5 titular)
1 assistência
86% de acerto no passe
38.5 passes certos por jogo
56% de acerto nas bolas longas
9.0 ações defensivas por jogo
1.5 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
6.0 cortes por jogo
46% de eficiência nos duelos
1.7 faltas cometidas por jogo
Nota Sofascore 6.87

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*Os números acima foram fornecidos pelo Sofascore

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Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane
Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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