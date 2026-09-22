Cruzeiro abre conversas por Paulinho, dirigente do Mirassol
O ex-Corinthians e Seleção Brasileira é diretor executivo do Mirassol
O Cruzeiro iniciou a busca por um nome para a direção do projeto. Nesse cenário, o clube abriu contatos com Paulinho, ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira que atualmente é diretor executivo do Mirassol.
O profissional chegaria à Toca da Raposa para ser peça importante na gestão de futebol. Porém, ele exerceria o cargo de coordenador técnico, sendo elo entre o elenco, comissão técnica e diretoria.
A ideia é que um ex-jogador assuma a posição entre os demais dirigentes do Cruzeiro. No próprio Mirassol, Paulinho chegou a exercer o cargo de coordenador antes de ser executivo.
Atualmente, a direção do Cruzeiro é formada por Pedro Junio (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor de futebol), Joaquim Pinto (diretor esportivo) e Rodrigo Ramos (gerente executivo).
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A informação da negociação do Cruzeiro por Paulinho foi divulgada inicialmente pelo ge.
Carreira de Paulinho, alvo do Cruzeiro
Ex-volante de sucesso campeão pelo Corinthians e com passagens por Tottenham, Barcelona e Seleção Brasileira, Paulinho iniciou sua preparação para atuar nos bastidores quando ainda era jogador. Em 2022, investiu na sua formação e fez o curso de Liderança e Gestão de Futebol, da Federação Paulista de Futebol (FPF).
Posteriormente, ele participou de um programa realizado pela La Liga em Madri. Recentemente, concluiu o Programa Executivo de Jogadores da Fifa.
Paulinho iniciou sua trajetória nos bastidores em 2024 como coordenador técnico. Na temporada passada, assumiu o cargo de diretor executivo. Com o sucesso no clube do interior de São Paulo, o nome do ex-atleta foi cogitado até para integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti.
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