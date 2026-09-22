CBF justifica redução de estrangeiros para valorizar a base

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou, nesta segunda-feira (21), um plano de reestruturação nos regulamentos das Séries A e B para ampliar o espaço de atletas jovens no futebol nacional. Aprovado em reunião com clubes e federações estaduais, o projeto estabelece duas frentes principais de mudança gradual até 2030: a redução progressiva do teto de jogadores estrangeiros relacionados por partida e a obrigatoriedade de cotas para atletas sub-23 na lista final de inscritos dos elencos. A CBF justificou a mudança apontando dados de estudos internos que comprovaram o envelhecimento acelerado do Campeonato Brasileiro e a queda drástica na minutagem concedida às pratas da casa.

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Segundo a entidade, desde 2020, a participação de atletas sub-23 nos minutos disputados na Série A despencou de 28,3% para 11,5% em 2026. Em contrapartida, o uso de estrangeiros com mais de 23 anos cresceu 3,2 vezes no mesmo período.

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Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão<br>(Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF)

Corte gradual no limite de estrangeiros

O limite atual de até 9 jogadores gringos relacionados por jogo — marca atingida em 2024 após sucessivos aumentos ao longo da última década — será reduzido progressivamente até alcançar o teto de 5 atletas em 2030.

A CBF destacou que a adequação não causará um impacto brusco na rotina dos clubes, uma vez que a média atual da Série A é de 5,4 gringos relacionados por partida. Até a 22ª rodada do Brasileirão 2026, em 94% das ocasiões, os times levaram a campo menos de 9 gringos. Apenas 26 das 430 formações analisadas (cerca de 6%) utilizaram o teto máximo permitido.

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Cotas obrigatórias para atletas sub-23

Para forçar o aproveitamento da base, a lista fixa de 50 inscritos permitidos por clube passará a ter reservada uma fatia exclusiva para atletas com até 23 anos. O escalonamento funcionará da seguinte forma:

2027: 30 vagas gerais + 20 vagas exclusivas sub-23

30 vagas gerais + 20 vagas exclusivas sub-23 2028: 29 vagas gerais + 21 vagas exclusivas sub-23

29 vagas gerais + 21 vagas exclusivas sub-23 2029: 27 vagas gerais + 23 vagas exclusivas sub-23

27 vagas gerais + 23 vagas exclusivas sub-23 2030: 25 vagas gerais + 25 vagas exclusivas sub-23

A exigência atende a pedidos frequentes de treinadores brasileiros, que argumentavam que a fartura de inscritos estrangeiros vinha sufocando a transição de promessas do sub-20 para os elencos profissionais.

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Métricas físicas e comparação com a Europa

Para embasar as decisões, a CBF comparou os índices do Brasileirão com os das cinco principais ligas do continente europeu. O levantamento revelou que a Série A do Campeonato Brasileiro possui a maior média de idade do grupo analisado (28,5 anos) e registra a menor distância percorrida por atleta em corridas de alta intensidade (acima de 20 km/h), com média de apenas 685 metros por jogo.

De acordo com a entidade, os atletas da faixa etária entre 18 e 24 anos lideram os indicadores de intensidade e distância percorrida nos testes físicos, mas são os que menos recebem oportunidades em campo no país. Atualmente, o tempo total de jogo concedido a atletas sub-23 no Brasil é de 13,8% (somando brasileiros e estrangeiros), enquanto nas grandes ligas da Europa essa marca oscila entre 28% e 38%.

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Com o pacote de medidas, a CBF busca elevar o ritmo do futebol nacional, alinhar o Brasileirão às exigências físicas do cenário internacional e assegurar mercado de trabalho para as categorias de base locais.

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