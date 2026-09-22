CBF justifica redução de estrangeiros para valorizar a base
Medidas visam rejuvenescer o futebol brasileiro e valorizar as categorias de base
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou, nesta segunda-feira (21), um plano de reestruturação nos regulamentos das Séries A e B para ampliar o espaço de atletas jovens no futebol nacional. Aprovado em reunião com clubes e federações estaduais, o projeto estabelece duas frentes principais de mudança gradual até 2030: a redução progressiva do teto de jogadores estrangeiros relacionados por partida e a obrigatoriedade de cotas para atletas sub-23 na lista final de inscritos dos elencos. A CBF justificou a mudança apontando dados de estudos internos que comprovaram o envelhecimento acelerado do Campeonato Brasileiro e a queda drástica na minutagem concedida às pratas da casa.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Segundo a entidade, desde 2020, a participação de atletas sub-23 nos minutos disputados na Série A despencou de 28,3% para 11,5% em 2026. Em contrapartida, o uso de estrangeiros com mais de 23 anos cresceu 3,2 vezes no mesmo período.
Corte gradual no limite de estrangeiros
O limite atual de até 9 jogadores gringos relacionados por jogo — marca atingida em 2024 após sucessivos aumentos ao longo da última década — será reduzido progressivamente até alcançar o teto de 5 atletas em 2030.
A CBF destacou que a adequação não causará um impacto brusco na rotina dos clubes, uma vez que a média atual da Série A é de 5,4 gringos relacionados por partida. Até a 22ª rodada do Brasileirão 2026, em 94% das ocasiões, os times levaram a campo menos de 9 gringos. Apenas 26 das 430 formações analisadas (cerca de 6%) utilizaram o teto máximo permitido.
Cotas obrigatórias para atletas sub-23
Para forçar o aproveitamento da base, a lista fixa de 50 inscritos permitidos por clube passará a ter reservada uma fatia exclusiva para atletas com até 23 anos. O escalonamento funcionará da seguinte forma:
- 2027: 30 vagas gerais + 20 vagas exclusivas sub-23
- 2028: 29 vagas gerais + 21 vagas exclusivas sub-23
- 2029: 27 vagas gerais + 23 vagas exclusivas sub-23
- 2030: 25 vagas gerais + 25 vagas exclusivas sub-23
A exigência atende a pedidos frequentes de treinadores brasileiros, que argumentavam que a fartura de inscritos estrangeiros vinha sufocando a transição de promessas do sub-20 para os elencos profissionais.
Métricas físicas e comparação com a Europa
Para embasar as decisões, a CBF comparou os índices do Brasileirão com os das cinco principais ligas do continente europeu. O levantamento revelou que a Série A do Campeonato Brasileiro possui a maior média de idade do grupo analisado (28,5 anos) e registra a menor distância percorrida por atleta em corridas de alta intensidade (acima de 20 km/h), com média de apenas 685 metros por jogo.
De acordo com a entidade, os atletas da faixa etária entre 18 e 24 anos lideram os indicadores de intensidade e distância percorrida nos testes físicos, mas são os que menos recebem oportunidades em campo no país. Atualmente, o tempo total de jogo concedido a atletas sub-23 no Brasil é de 13,8% (somando brasileiros e estrangeiros), enquanto nas grandes ligas da Europa essa marca oscila entre 28% e 38%.
Com o pacote de medidas, a CBF busca elevar o ritmo do futebol nacional, alinhar o Brasileirão às exigências físicas do cenário internacional e assegurar mercado de trabalho para as categorias de base locais.
➡️ Está na reta final! Simule a tabela do Brasileirão
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Santos
Santos é condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá por JoaquimHá 10 minutos
Futebol Nacional
Opinião: O que realmente ocorrerá se a MP proibir as bets?Há 25 minutos
Fora de Campo
Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canalHá 33 minutos
Futebol Nacional
Mudança na regra faz número de atendimentos a goleiros despencar no BrasileirãoHá 58 minutos
Fora de Campo
Amazon negocia com medalhão da Globo para substituir Rômulo MendonçaHá 1 hora
Botafogo
Entenda como a redução de estrangeiros pode afetar o elenco do BotafogoHá 1 hora
Mais LANCE!