Ex-Corinthians é apontado como um dos melhores sub-21 do mundo
Atacante aparece em quinto lugar em levantamento do CIES
Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, foi apontado pelo Observatório de Futebol CIES como o quinto melhor jogador sub-21 do mundo entre aqueles que atuam fora das cinco principais ligas da Europa. O levantamento considera o desempenho dos atletas ao longo da última temporada e colocou o brasileiro com pontuação de 81,8.
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O ranking é liderado pelo argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. Pedrinho é o primeiro brasileiro a aparecer na lista elaborada pelo CIES. O próximo jogador do país no levantamento é William Gomes, atualmente no Porto, que ocupa a 33ª posição.
Formado nas categorias de base do Corinthians, Pedrinho está no Zenit desde o início de 2024. Na última temporada, o jogador disputou 36 partidas pelo Zenit, marcou três gols e deu cinco assistências. Ao todo, Pedrinho participou diretamente de oito gols da equipe durante o período.
A temporada também terminou com o Zenit conquistando o título russo. O troféu fez parte de uma campanha de destaque do clube, que contou com a participação do brasileiro ao longo do ano.
Pedrinho também acumula uma trajetória pela Seleção Brasileira de base. O meia foi campeão do Sul-Americano Sub-20 em 2023 e voltou a conquistar a competição em 2025.
Desde que chegou ao Zenit, Pedrinho soma 99 jogos pelo clube, com 11 gols marcados e 13 assistências. No período, o jogador também conquistou cinco títulos com a equipe russa.
Passagem pelo Corinthians
Considerado internamente uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians, Pedro, nascido em 2006, ganhou destaque ainda no futebol de base ao conquistar duas edições do Campeonato Paulista Sub-17, em 2021 e 2023.
O atacante foi promovido ao elenco profissional em 2023 e disputou 21 partidas, com um gol marcado, antes de ser negociado com o Zenit por 9 milhões de euros (cerca de R$ 46,7 milhões na cotação da época).
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