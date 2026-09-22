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Internacional recebe 4º 'não' na busca por técnico após recusa de Jair Ventura

Treinador opta por seguir no Vitória e complica planejamento colorado na Série A

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 18:50
Atualizado há 2 minutos
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Internacional e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio pelas oitavas da Copa do Brasil
Com recusas de Zubeldía, Barbieri e Aguirre, diretoria colorada volta ao mercado para definir o novo comandante (Foto: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress)

A busca do Internacional por um novo comando técnico sofreu mais um revés. Após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolano, a diretoria colorada procurou Jair Ventura nesta terça-feira (22), mas ouviu uma negativa do treinador, que optou por dar sequência ao seu trabalho no Vitória, atual 13º colocado do Campeonato Brasileiro. A informação da investida e do recuo foi apurada pela reportagem da ESPN.

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Jair Ventura à beira do campo no comando do Vitória
Jair Ventura recusa investida do Internacional e decide seguir no comando do Vitória na Série A (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

A recusa do comandante rubro-negro é a quarta enfrentada pela gestão do presidente Alessandro Barcellos e do executivo Fabinho Soldado no mercado. Diante do desfecho negativo nas tratativas, a cúpula do futebol gaúcho precisa recalcular a rota em meio à reta final da Série A. A posição do Vitória nas conversas foi dura quanto à permanência do técnico. O presidente do clube baiano, Fábio Mota, pontuou que a decisão dependia exclusivamente do próprio profissional, já que o contrato não previa multa rescisória para saída.

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— Não tem porque o Inter falar comigo. O Inter tem que convencer o Jair Ventura, não é a mim não. No Vitória, só fica quem quer ficar. O contrato não tem multa, não tem nada. Se ele convencer o Jair Ventura a sair do projeto daqui e ir para o projeto de lá, ele leva. Fica aqui quem quer ficar — afirmou o mandatário do Leão.

A lista de negativas e os entraves nas negociações

Com a resposta negativa de Jair Ventura, a apuração da ESPN aponta que o Colorado ampliou uma sequência de tentativas frustradas para preencher a vaga no banco de reservas. Antes do técnico do Vitória, outros três nomes priorizados pela diretoria não avançaram nas conversas por motivos operacionais e contratuais.

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Zubeldía se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil
Com recusas de Zubeldía, Barbieri e Aguirre, diretoria colorada volta ao mercado para definir o novo comandante (Foto: Dhavid Normando / Código 19 / Folhapress)

Luis Zubeldía: As tratativas travaram no tempo de contrato. A gestão colorada ofereceu um vínculo curto, válido apenas até o fim da atual temporada, por conta das eleições presenciais do clube agendadas para dezembro. O treinador argentino solicitou um projeto de longo prazo.

Maurício Barbieri: O técnico optou por cumprir seu contrato no Juventude, recusando-se a abandonar a equipe gaúcha na fase decisiva da Série B do Brasileirão.

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Diego Aguirre: Atualmente no Peñarol, o ex-comandante do clube esteve entre os contatados, mas as conversas não evoluíram para um acordo.

Opções no radar e bastidores no Beira-Rio

Sem o "Plano A", a diretoria do Internacional analisa outras alternativas para estancar a crise e evitar sustos no Brasileirão. Nomes como Rafael Lacerda, atualmente na Chapecoense, e Lisca foram especulados nos bastidores. A avaliação sobre Lisca passa pelo perfil motivacional, visto por setores do clube como capaz de redefinir o ambiente e ter boa aceitação no vestiário e com a torcida.

Já a hipótese de uma solução caseira com Abel Braga está descartada no momento. O ídolo e atual diretor técnico da equipe não pretende assumir o cargo à beira do gramado, como fez no ano anterior para salvar o clube da ameaça de rebaixamento. Com o mercado restrito, o departamento de futebol volta a mapear opções para definir o novo comandante nas próximas horas.

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