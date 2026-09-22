O Corinthians não pagou os direitos de imagem referentes ao mês de agosto, que deveriam ter sido pagos nesta segunda-feira, dia 21 de setembro.

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Com o novo atraso, o Corinthians agora acumula dois meses de direitos de imagem em aberto. Em agosto, o clube não pagou os direitos de imagem referentes ao mês de julho.

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Recentemente, o Corinthians pagou os salários do elenco que estavam atrasados desde o quinto dia útil de setembro. Na CLT, o clube está com os vencimentos em dia, mas também tem pendências, além dos direitos de imagem, com premiações.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, afirmou, em entrevista coletiva no dia 17 de setembro, que o clube trabalha diariamente para regularizar os pagamentos e reconheceu o impacto das dificuldades financeiras. Segundo o profissional, a diretoria tem adotado uma postura de transparência com os jogadores e ressaltou que o clube pagou mais de R$ 200 milhões em dívidas neste ano.

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— A conversa é a verdade. Há uma tentativa diária para somar recursos e ficarmos em dia com os compromissos. Não é o ideal, há o incômodo. Mas garanto que, em nenhum momento, os jogadores não se comprometeram. Trabalhamos com transparência, dando satisfação, pedindo desculpas. É uma situação incômoda, mas que sabíamos que poderia acontecer. O clube pagou esse ano mais de R$ 200 milhões em dívidas. O que tem sido passado é a transparência. Um clube que passa por dificuldade financeira e está sendo firme. O remédio é amargo. Por vezes, isso acaba impactando no campo. Que isso possa ser resolvido e que o Corinthians passe a ter regularizados seus pagamentos — disse Marcelo Paz.

Elenco do Corinthians acumula dois meses de atraso nos direitos de imagem (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

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Transfer ban no Corinthians

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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