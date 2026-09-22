Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira

O Atlético teve um grande crescimento no período pós-Copa do Mundo. A equipe melhorou o desempenho e conseguiu aliar a evolução dentro de campo a resultados positivos. Confira os números que ilustram o crescimento do Galo desde a retomada da temporada.

Desde a retomada da temporada, o Galo disputou 17 partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Neste recorte, a equipe soma sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas, com aproveitamento de 54,9% dos pontos disputados.

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Além dos resultados, os números ofensivos também ajudam a dimensionar o desempenho da equipe. O Atlético marcou 25 gols nos 17 jogos e sofreu 17, terminando o período com saldo positivo de oito gols.

O período também foi marcado por resultados importantes nas competições de mata-mata. O Galo avançou nas duas copas que disputa e está nas semifinais tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, após grandes classificações nas fases anteriores.

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No Campeonato Brasileiro, o Atlético também acumulou resultados importantes desde a retomada pós-Copa. A equipe se aproximou do bloco de cima da tabela e segue viva na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

Números do Atlético pós Copa

Jogos: 17 Vitórias: 7 Empates: 7 Derrotas: 3 Gols marcados: 25 Gols sofridos: 17 Saldo de gols: +8 Aproveitamento: 54,9%

Scarpa e Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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