Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira
Galo teve aproveitamento similar a de equipes da parte de cima do Brasileirão
O Atlético teve um grande crescimento no período pós-Copa do Mundo. A equipe melhorou o desempenho e conseguiu aliar a evolução dentro de campo a resultados positivos. Confira os números que ilustram o crescimento do Galo desde a retomada da temporada.
Desde a retomada da temporada, o Galo disputou 17 partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Neste recorte, a equipe soma sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas, com aproveitamento de 54,9% dos pontos disputados.
Além dos resultados, os números ofensivos também ajudam a dimensionar o desempenho da equipe. O Atlético marcou 25 gols nos 17 jogos e sofreu 17, terminando o período com saldo positivo de oito gols.
O período também foi marcado por resultados importantes nas competições de mata-mata. O Galo avançou nas duas copas que disputa e está nas semifinais tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, após grandes classificações nas fases anteriores.
No Campeonato Brasileiro, o Atlético também acumulou resultados importantes desde a retomada pós-Copa. A equipe se aproximou do bloco de cima da tabela e segue viva na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.
Números do Atlético pós Copa
- Jogos: 17
- Vitórias: 7
- Empates: 7
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 25
- Gols sofridos: 17
- Saldo de gols: +8
- Aproveitamento: 54,9%
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Atlético Mineiro
CEO do Atlético explica 'novo modelo' de negócios do clubeHá 3 horas
Atlético Mineiro
Pausa na Data-Fifa: Veja como estão as chances do Atlético no BrasileirãoHá 9 horas
Futebol Nacional
Clubes aprovam redução de estrangeiros no BrasileirãoHá 22 horas
Futebol Nacional
Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatórioHá 22 horas
Atlético Mineiro
Três competições, calendário apertado: o desafio do Atlético após a Data FifaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Atlético dá dias de folga ao elenco durante Data Fifa: veja programaçãoHá 1 dia
Mais LANCE!