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Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira

Galo teve aproveitamento similar a de equipes da parte de cima do Brasileirão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
22/09/2026 15:01
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Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético teve um grande crescimento no período pós-Copa do Mundo. A equipe melhorou o desempenho e conseguiu aliar a evolução dentro de campo a resultados positivos. Confira os números que ilustram o crescimento do Galo desde a retomada da temporada.
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O Atlético teve um grande crescimento no período pós-Copa do Mundo. A equipe melhorou o desempenho e conseguiu aliar a evolução dentro de campo a resultados positivos. Confira os números que ilustram o crescimento do Galo desde a retomada da temporada.

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Desde a retomada da temporada, o Galo disputou 17 partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Neste recorte, a equipe soma sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas, com aproveitamento de 54,9% dos pontos disputados.

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Além dos resultados, os números ofensivos também ajudam a dimensionar o desempenho da equipe. O Atlético marcou 25 gols nos 17 jogos e sofreu 17, terminando o período com saldo positivo de oito gols.

O período também foi marcado por resultados importantes nas competições de mata-mata. O Galo avançou nas duas copas que disputa e está nas semifinais tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, após grandes classificações nas fases anteriores.

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No Campeonato Brasileiro, o Atlético também acumulou resultados importantes desde a retomada pós-Copa. A equipe se aproximou do bloco de cima da tabela e segue viva na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

Números do Atlético pós Copa

  1. Jogos: 17
  2. Vitórias: 7
  3. Empates: 7
  4. Derrotas: 3
  5. Gols marcados: 25
  6. Gols sofridos: 17
  7. Saldo de gols: +8
  8. Aproveitamento: 54,9%
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