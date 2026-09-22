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São Paulo e Corinthians se enfrentarão na final do Brasileirão Feminino; veja datas

Partida de ida será disputada neste sábado (26) e a volta no dia 3 de outubro; saiba mais sobre o confronto

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
22/09/2026 16:28
Supervisionado porAndré Carbone,
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Brasileirão Feminino A1
Brasileirão Feminino A1 - (Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF)

A final do Brasileirão Feminino de 2026 será marcada por um clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. As equipes se encontrarão pela segunda vez na história em uma decisão do torneio nacional. Os dois confrontos da grande final acontecem neste domingo (27) e no dia 4 de outubro, ambos às 16h30 (de Brasília).

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O primeiro jogo da decisão terá o Corinthians como mandante na Neo Química Arena. A partida de volta, por sua vez, será disputada na casa do São Paulo, no Morumbis. As Soberanas foram as primeiras a carimbar o passaporte para a final ao eliminarem o Flamengo no último sábado (19). Já as Brabas garantiram a vaga nesta segunda-feira (21), após superarem o Bahia.

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Como as equipes chegam à final?

São Paulo

As Soberanas chegam à decisão embaladas por uma campanha consistente. A equipe comandada por Thiago Viana encerrou a primeira fase na liderança, com 41 pontos, somando 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas quartas de final, o Tricolor passou pelo Grêmio com um empate na ida e vitória na volta. Na semifinal, carimbou a vaga com dois triunfos diante do Flamengo.

Corinthians

Por outro lado, as Brabas alcançam um feito histórico ao chegarem à final do Brasileirão Feminino pela décima vez consecutiva. O Corinthians fechou a fase inicial na segunda colocação, com 38 pontos, tendo 12 vitórias, dois empates e três derrotas. No mata-mata, manteve 100% de aproveitamento: venceu os dois jogos contra o Cruzeiro nas quartas e repetiu a dose contra o Bahia na semifinal.

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Além do retrospecto recente, o Timão defende uma sequência de seis títulos seguidos na competição, vencidos desde a edição de 2020. O Corinthians é o maior campeão do torneio, acumulando sete taças no total.

São Paulo e Corinthians reeditam final do Brasileirão

Esta será a segunda vez que os dois rivais se enfrentam na disputa pelo título do Brasileirão Feminino. Em 2024, as equipes também protagonizaram a decisão, marcando a primeira final nacional da história das Soberanas.

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Naquela ocasião, o São Paulo jogou a partida de ida em casa e foi derrotado por 3 a 1. Na volta, na casa das Brabas, o Corinthians voltou a vencer, desta vez por 2 a 0, e sagrou-se campeão.

Taça Brasileirão Feminino
Taça Brasileirão Feminino A1 (Foto: Mauro Horita/CBF)

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