Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do Botafogo
Glorioso votará aumento de capital e emissão de 200 milhões de novas ações
O empresário John Textor ingressou com ação na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em busca de uma liminar e visando barrar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada pelo Botafogo para a próxima quinta-feira (24), para aumento de capital e possível diluição societária da Eagle.
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Textor pede o cancelamento do bônus de subscrição que fez o social passar a ter 51% da SAF. O gatilho foi ativado no mês de julho, com a Eagle deixando de ter 90% das ações e passando para 49% — desta forma, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, tornou-se acionista majoritário.
A AGE desta quinta-feira (em primeira convocação, com segunda prevista para o dia 29), delibera o aumento de capital de R$ 2 milhões mediante emissão de 200 milhões de novas ações de Classe B. A liminar que o empresário busca é para proteger direitos como acionista. Ele, no entanto, já não participa do dia a dia do Glorioso desde julho, quando foi destituído também em AGE da SAF.
As informações são da ESPN e foram confirmadas pelo Lance!.
John Textor mostra confiança de que pode voltar para o jogo baseado em uma decisão na Corte de Palm Beach, na Flórida — o Alvinegro, por sua vez, não vê base jurídica e segue a operação normalmente.
Vale lembrar que, em maio, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a suspensão dos poderes e dos direitos políticos de voto da Eagle Football, derrubando decisão anterior do Tribunal Arbitral. Durcesio Mello foi mantido como diretor da SAF, mas saiu posteriormente. Eduardo Iglesias é quem ocupa o cargo de CEO no momento.
Botafogo na iminência da venda
Provavelmente, no segundo encontro da AGE, sem a Eagle Football, o Botafogo de Futebol e Regatas (Botafogo Social), como único sócio com direito a voto, poderá seguir com a operação para adquirir 200 milhões de novas ações por R$ 2 milhões. O processo, seguindo os caminhos normais, pode levar cerca de 40 dias.
Caso tudo saia dentro do planejado e sem nova intervenção judicial na novela envolvendo SAF Botafogo e John Textor, o clube social poderá, de fato, assumir toda a operação e, em seguida, fazer o repasse de cerca ede 90% para a GDA Luma Capital, do empresário Gabriel de Alba, já na iminência da compra e que opera extraoficialmente o clube tendo assinado contrato vinculante.
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