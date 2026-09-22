Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do Botafogo

Glorioso votará aumento de capital e emissão de 200 milhões de novas ações

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 16:25
Favorite o Lance! no Google
John Textor perdeu o controle do Botafogo
John Textor perdeu o controle do Botafogo (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

O empresário John Textor ingressou com ação na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em busca de uma liminar e visando barrar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada pelo Botafogo para a próxima quinta-feira (24), para aumento de capital e possível diluição societária da Eagle.

Alexandre Leitão, CEO do Grêmio

Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de ‘time de picaretas’

Botafogo
Há 4 horas
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo

Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Botafogo
Há 22 horas
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.

Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

Futebol Internacional
Há 21 horas

+ Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'
+ Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Textor pede o cancelamento do bônus de subscrição que fez o social passar a ter 51% da SAF. O gatilho foi ativado no mês de julho, com a Eagle deixando de ter 90% das ações e passando para 49% — desta forma, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, tornou-se acionista majoritário.

continua após a publicidade

A AGE desta quinta-feira (em primeira convocação, com segunda prevista para o dia 29), delibera o aumento de capital de R$ 2 milhões mediante emissão de 200 milhões de novas ações de Classe B. A liminar que o empresário busca é para proteger direitos como acionista. Ele, no entanto, já não participa do dia a dia do Glorioso desde julho, quando foi destituído também em AGE da SAF.

As informações são da ESPN e foram confirmadas pelo Lance!.

John Textor e João Paulo Magalhães em jogo do Botafogo
John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

John Textor mostra confiança de que pode voltar para o jogo baseado em uma decisão na Corte de Palm Beach, na Flórida — o Alvinegro, por sua vez, não vê base jurídica e segue a operação normalmente.

continua após a publicidade

Vale lembrar que, em maio, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a suspensão dos poderes e dos direitos políticos de voto da Eagle Football, derrubando decisão anterior do Tribunal Arbitral. Durcesio Mello foi mantido como diretor da SAF, mas saiu posteriormente. Eduardo Iglesias é quem ocupa o cargo de CEO no momento.

Botafogo na iminência da venda

Provavelmente, no segundo encontro da AGE, sem a Eagle Football, o Botafogo de Futebol e Regatas (Botafogo Social), como único sócio com direito a voto, poderá seguir com a operação para adquirir 200 milhões de novas ações por R$ 2 milhões. O processo, seguindo os caminhos normais, pode levar cerca de 40 dias.

continua após a publicidade

Caso tudo saia dentro do planejado e sem nova intervenção judicial na novela envolvendo SAF Botafogo e John Textor, o clube social poderá, de fato, assumir toda a operação e, em seguida, fazer o repasse de cerca ede 90% para a GDA Luma Capital, do empresário Gabriel de Alba, já na iminência da compra e que opera extraoficialmente o clube tendo assinado contrato vinculante.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alexandre Leitão, CEO do Grêmio

Botafogo

Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'

Há 4 horas
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo

Botafogo

Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Há 9 horas
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

Há 21 horas
Mirassol x Botafogo foi a partida com recorde de tempo de bola rolando no Brasileirão

Futebol Nacional

Brasileirão tem recorde histórico dos pontos corridos na 28ª rodada; veja

Há 23 horas
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Futebol Nacional

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Há 23 horas
Premiação Copa do Brasil

Futebol Nacional

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Há 23 horas
Mais LANCE!
Botafogo Basquete contratou Ricardo Fischer e repatriou Isaac Thornton

Botafogo Basquete reformula elenco e dá salto de investimento

Tire comandando o Botafogo durante jogo contra o Mirassol

Análise Tática do Guffo: o Botafogo de Tite começa agora

Botafogo perdeu para o Mirassol

Botafogo recebe folga e terá de treinar longe do Lonier nos próximos dias

Tite no comando do Botafogo contra o Mirassol

Após estreia, Tite ganha duas semanas para moldar novo Botafogo

Ziyech em estreia pelo Botafogo

Ziyech comenta estreia pelo Botafogo: 'Frustrante'

Tite e Bellão em Mirassol x Botafogo

Tite explica derrota do Botafogo para o Mirassol no Brasileirão

Tite à beira do campo no jogo do Botafogo contra o Mirassol

Torcedores do Botafogo mandam recado a Tite após derrota para o Mirassol

Ziyech com a camisa do Botafogo

Atuação de Ziyech em Mirassol x Botafogo viraliza: 'Bizarro'

Mirassol comemora gol contra o Botafogo

Com dupla lei do ex, Botafogo perde para o Mirassol na estreia de Tite

Eduardo (Foto: JP Pacheco/Mirassol)

Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tite define escalação do Botafogo para enfrentar o Mirassol; veja

Botafogo venceu o Grêmio

Era Tite começa no Botafogo à procura de estabilidade

Jogadores do sub-20 do Botafogo comemoram gol

Botafogo aposta em incentivo fiscal para ampliar investimento na base