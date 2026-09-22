Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti iniciou o novo ciclo da Seleção Brasileira com o objetivo de renovar o elenco após mais uma decepção em uma Copa do Mundo. São nove novidades na convocação, além de jogadores que já receberam chamados, mas ainda buscam espaço e experiência com a camisa da pentacampeã mundial.

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O Lance! analisou alguns dos jogadores selecionados em 9 de setembro, na primeira lista após o término do Mundial, que podem ganhar espaço nos próximos anos. O levantamento considera as funções e os posicionamentos em campo e compara os jogadores com pares que atuam nas mesmas posições.

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Renovação no gol e diferentes opções

O Brasil disputou a última edição da Copa do Mundo com média de idade superior a 34 anos entre os goleiros. Titular, Alisson tinha 33 anos à época da competição, enquanto o reserva imediato, Ederson, tinha 32, e a terceira opção, Weverton, 38. A atual convocação, a primeira desde a eliminação para a Noruega, não conta com nenhum dos três, em clara indicação de renovação no setor.

A média superior a 34 anos caiu para 23 com as convocações de Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro). Do trio, apenas o representante do clube paulista possui experiência prévia com a Amarelinha e larga na frente na disputa pela titularidade.

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Hugo Souza - experiência no Brasil, títulos e destaque nos pênaltis

Hugo Souza reúne experiência em dois dos maiores clubes do futebol brasileiro: Flamengo e, atualmente, Corinthians. Aos 27 anos, é o mais experiente do novo trio selecionado por Ancelotti e se destaca em uma característica que já garantiu à Seleção conquistas históricas, mas não aparecia entre as principais valências do antigo núcleo.

Desde que chegou ao Corinthians, em 2024, Hugo Souza defendeu 14 penalidades, entre cobranças durante as partidas e disputas por pênaltis. O retrospecto representa mais de 30% das cobranças enfrentadas, índice superior à média para goleiros.

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Entre os principais exemplos estão as atuações contra o rival Palmeiras, com duas penalidades defendidas, e diante do Red Bull Bragantino, pela Sul-Americana, quando pegou três cobranças e garantiu a classificação alvinegra.

Hugo Souza durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedro Morisco - da base ao profissional

O Coritiba encerrou um jejum de 15 anos sem jogadores convocados para a Seleção Brasileira. No clube paranaense desde os 9 anos, Morisco passou por todas as etapas de formação e acumulou convocações para as categorias de base da Amarelinha. No fim de 2023, assumiu a titularidade da equipe profissional.

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Morisco já soma mais de 100 jogos pelo Coxa. Além da segurança debaixo das traves, o goleiro se destaca pelo jogo com os pés, fundamento no qual leva vantagem sobre Hugo Souza. Em uma posição cuja evolução costuma ocorrer mais tarde, o jogador ganhou espaço ainda jovem e chegou à Seleção.

Otávio - mais jovem do setor explode em 2026

Otávio é o mais jovem entre os goleiros convocados, aos 20 anos. O jogador soma apenas 30 partidas como profissional, 29 delas como titular, e conquistou a posição no Cruzeiro nesta temporada. À frente da meta mineira, foi um dos poucos destaques nas eliminações para Flamengo, na Libertadores, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

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O goleiro já estava no radar da comissão técnica de Ancelotti e aliou boas atuações recentes à reformulação da posição para receber sua primeira convocação. Recentemente, teve o contrato renovado com o Cruzeiro após ser sondado por clubes do exterior e passou a ter multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 600 milhões na cotação atual.

Compare os números dos goleiros convocados por Ancelotti

Dados de carreira Hugo Souza Morisco Otávio Jogos 231 107 30 Titular 226 107 29 Jogos sem sofrer gols 82 (35%) 42 (39%) 7 (23%) Gols sofridos 249 (1,1/jogo) 100 (0,9/jogo) 32 (1,1/jogo) Defesas/jogo 2,8 (72%) 3,1 (77%) 3,3 (75%) Defesas na área/jogo 1,4 1,4 1,9 Acerto no passe 69% 71% 70% Acerto nas bolas longas 37% 43% 26%

Novos zagueiros para Ancelotti

Três nomes da atual lista aparecem como opções para o longo prazo. Entre eles, Vitor Reis surge como principal destaque, com a experiência de ter sido treinado por Abel Ferreira e Pep Guardiola. Jair e Arthur Dias, por sua vez, são nomes menos midiáticos, mas que atendem aos critérios de juventude e versatilidade.

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Vitor Reis - joia do Palmeiras e pedido de Guardiola

Foram necessários apenas 22 jogos pelo Palmeiras para Vitor Reis chamar a atenção do Manchester City, de Pep Guardiola. O interesse do clube inglês pelo jovem fez as ofertas aumentarem até chegar a 37 milhões de euros, valor que tornou o zagueiro o defensor mais caro do futebol brasileiro.

Da mesma leva de Estêvão e Endrick, o zagueiro foi a Cria da Academia que menos precisou de oportunidades para ser negociado. Entre suas principais qualidades estão o passe e a saída de bola, habilidades das quais Guardiola não abre mão em suas equipes. Para ganhar rodagem, foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde disputou 38 partidas na última temporada europeia antes de ser chamado de volta pelo City.

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Ainda em março, Vitor Reis recebeu sua primeira convocação para defender o Brasil, devido às lesões dos titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães, que seguem como referências neste novo ciclo. Agora, aposta na experiência adquirida no futebol europeu para se firmar entre os nomes frequentemente convocados.

- A gente sempre se imagina em uma Copa do Mundo, trabalha em função disso. Faço meu trabalho, esperam que estejam vendo. Se for pra acontecer, vai acontecer - Vitor Reis, em entrevista exclusiva ao Lance! (veja a matéria completa aqui).

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Dados de destaque de Vitor Reis

66 jogos (61 titular) 90% de acerto no passe 46.8 passes certos por jogo 50% de acerto nas bolas longas

Jair - do Santos ao futebol europeu

O zagueiro Jair Cunha, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Santos, chega à Seleção Brasileira como uma das novidades da lista do técnico Carlo Ancelotti. Com passagens pelo próprio Peixe e pelo Botafogo, o defensor atualmente defende o Nottingham Forest. Na temporada 2026/27, soma cinco partidas pelo clube inglês, todas como titular, e acumula 450 minutos em campo.

Jair reúne características importantes para o estilo de jogo da Seleção. Com quase dois metros de altura, destaca-se pelo jogo aéreo defensivo, pela imposição física e pela qualidade na saída de bola e no passe longo.

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Apesar de viver sua primeira convocação para a Seleção principal, Jair já vestiu a camisa da Amarelinha em outras oportunidades. O zagueiro passou pelas categorias de base do Brasil e integrou o elenco campeão do Sul-Americano Sub-20 de 2025.

Arthur Dias - do ataque para a defesa

Arthur Dias iniciou sua trajetória no Athletico aos 15 anos, como atacante, mas foi convencido por Bellão, hoje integrante da comissão técnica permanente do Botafogo, a migrar para a defesa. Assim como Vitor Reis, destaca-se como um zagueiro construtor e aparece como uma das principais opções para iniciar a construção das jogadas do Athletico, atual terceiro colocado do Brasileirão.

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Entre os jogadores analisados, é o único que permanece no futebol brasileiro, apesar de ser alvo de investidas de grandes clubes europeus. Nas últimas semanas, o Athletico recusou uma proposta de 21 milhões de euros pelo zagueiro e espera receber pelo menos 30 milhões de euros para abrir negociações.

Caso um clube inglês ou qualquer outra equipe alcance o valor pedido pelo Furacão, Arthur Dias se tornará o segundo defensor mais caro do futebol brasileiro, atrás justamente de Vitor Reis, seu companheiro na Seleção Brasileira.

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Posicionamento em campo do trio de zagueiros

O trio destacado pela reportagem apresenta características distintas em campo. Cria do Santos, Jair atua majoritariamente pelo lado direito. Vitor Reis, por sua vez, também tende a jogar pelo mesmo setor, embora possa exercer outras funções. Artur Dias, por fim, é canhoto e ocupa o lado esquerdo da defesa, posição que exerceu na maior parte das 50 partidas disputadas como profissional. Confira os mapas de calor a seguir.

Vitor Reis

Jair

Arthur Dias

Laterais e a busca por opções

Matheuzinho, pela direita, e Mauro Júnior, pela esquerda, aparecem como novidades nas laterais neste início de ciclo. A posição, ao lado do meio-campo, é uma das que enfrentam maior dificuldade na renovação e na formação de novas opções.

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Ambos chegam para ocupar as vagas de Danilo e Alex Sandro, dupla do Flamengo convocada por Ancelotti para o último Mundial e que está aos 35 anos. Danilo, inclusive, exerce a função de zagueiro no Rubro-Negro há duas temporadas, sinal da escassez de opções para o setor, cenário que se repete em outras seleções.

Matheuzinho - Corinthians como motor e DNA ofensivo

Assim como a Seleção enfrenta uma escassez de opções para as laterais, o Corinthians buscava um titular para a posição. No início de 2024, o clube fechou a contratação de Matheuzinho junto ao Flamengo. Ao todo, desembolsou cerca de R$ 22 milhões por 60% dos direitos.

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Matheuzinho levou alguns meses para se adaptar ao novo clube e passou por diferentes comissões técnicas até se firmar como titular. Entre suas principais características está a facilidade para avançar ao campo de ataque e se associar aos meias pelo setor. São 14 participações em gols desde 2025, sendo sete nos primeiros 9 meses da atual temporada, números que o credenciaram a uma das 26 vagas da lista de Ancelotti.

Assim como Wesley, cotado para ser titular neste ciclo, mas novamente cortado por problemas físicos, Matheuzinho tem forte presença no campo ofensivo e também pode atuar como ala, embora não exerça essa função no Corinthians. O jogador revelado pelo Flamengo, por sua vez, tem a vantagem de atuar nos dois lados do campo na Roma, que utiliza formações com três defensores.

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Compare os posicionamentos de Matheuzinho e Wesley na atual temporada

Matheuzinho

Wesley

Mauro Júnior - carreira fora do Brasil

Mauro Júnior é natural de Assis, no interior de São Paulo, e foi formado nas categorias de base do União Brasil. Disputou poucas partidas pelo clube antes de deixar o País. Em 2017, transferiu-se para o PSV, onde inicialmente defendeu a equipe B e permanece até hoje.

O jogador chegou a receber sondagens para defender a Holanda, mas reiterou o desejo de seguir na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira. Diferentemente de Matheuzinho, nome analisado anteriormente, Mauro Júnior tem características de construção e pode atuar mais centralizado, como uma espécie de quarto meio-campista.

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Foram necessárias mais de 230 partidas como profissional até o primeiro chamado para defender o Brasil. Agora, Mauro Júnior disputa posição com Douglas Santos, novamente convocado por Ancelotti e um dos poucos jogadores de destaque da Seleção na última Copa do Mundo, encerrada precocemente nas oitavas de final.

Meio de campo: a principal missão de Ancelotti

"Acho que estamos muito bem cobertos na frente para o futuro, muito bem cobertos atrás. Temos que encontrar meio-campistas de nível." Essas foram as palavras de Carlo Ancelotti em entrevista após a Copa do Mundo, torneio em que o Brasil sofreu com a falta de opções para o setor. A Seleção chegou a recorrer a Neymar como uma espécie de camisa 10 clássico e entrou em campo na partida que culminou na eliminação com apenas dois jogadores de origem no meio-campo.

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O treinador italiano afirmou estar bem servido de opções para a defesa e o ataque, mas destacou a necessidade de o futebol brasileiro revelar novos jogadores. A missão cabe aos clubes, que terão o auxílio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da comissão técnica da Seleção principal.

Dois dos novos expoentes da posição no futebol nacional foram convocados pela primeira vez: Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos. Ambos ocupam posições semelhantes, mas exercem funções distintas no funcionamento de suas respectivas equipes.

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Breno Bidon - joia e cerébro do Corinthians

Breno Bidon chegou ao elenco profissional do Corinthians como um dos principais destaques das categorias de base, após ser eleito o craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), principal competição de formação do país. O porte físico franzino retardou sua consolidação como titular, mas hoje o jogador ocupa a posição de forma incontestável.

Entre as principais características de Bidon aparecem a qualidade no passe e a inteligência para cortar as linhas de marcação. O jovem atua tanto como segundo quanto como terceiro volante, a depender do adversário enfrentado e da proposta da comissão para cada compromisso.

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Apesar de se destacar pela qualidade nos passes e na progressão entre defesa e ataque, Bidon ainda contribui pouco diretamente para gols, aspecto que pode evoluir ao longo da carreira. São dez participações em gols, com quatro assistências, em 146 partidas como profissional.

Gabriel Bontempo - o novo Menino da Vila

Gabriel Bontempo, de 21 anos, chega à Seleção Brasileira como uma das novidades da lista do técnico Carlo Ancelotti. O meio-campista defende o Santos e é peça fundamental da equipe na atual temporada, com 44 partidas, nove participações em gols e mais de 3 mil minutos em campo.

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Bontempo se destaca pela versatilidade no meio-campo, pela qualidade na saída de bola e pela capacidade de chegar ao ataque e participar diretamente das jogadas de gol, característica que o diferencia de Breno Bidon. O jogador também contribui na marcação, com média de 1,3 desarmes por partida.

Compare os números de Bidon e Bontempo

Dados Breno Bidon Gabriel Bontempo Jogos 146 (117 titular) 81 (53 titular) Gols 6 9 Assistências 4 6 Passe certo 86% (27,4/jogo) 87% (25,2/jogo) Passe longo 62% 59% Desarmes 1,4/jogo 1,2/jogo Interceptações 0,5/jogo 0,6/jogo Bolas recuperadas 3,3/jogo 3,0/jogo Duelos 49% 51% Faltas 1,4/jogo 0,6/jogo

Convocação da Seleção Brasileira

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)*; 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea)*, Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

* João Pedro e Wesley foram cortados por lesão. Martinelli e Vanderson assumiram as vagas.

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

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Os dados apresentados na matéria foram extraídos do Sofascore, parceiro do Lance!.