Convocação de Arthur Elias marca mudança que não acontecia desde 2023

A convocação de Yanne, do Bahia, e Marília, do Cruzeiro, para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra a Argentina representa mais do que duas novidades na lista de Arthur Elias. As escolhas chamam atenção pelo local onde as duas jogadoras construíram destaque na temporada e marcam uma mudança em relação ao padrão observado nas primeiras convocações do treinador, que assumiu o comando da equipe em 2023.

Desde então, a presença de atletas que atuam fora do eixo Rio-São Paulo no futebol brasileiro foi pontual, tendo Priscila, então no Internacional, como a última representante desse recorte a aparecer em uma convocação da equipe principal antes das novidades de 2026.

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Yanne e Marília chegam à Seleção depois de campanhas de destaque por Bahia e Cruzeiro, respectivamente. As duas não aparecem na lista apenas como apostas para completar o grupo; ambas tiveram protagonismo em seus clubes ao longo da temporada e ganharam espaço em um momento em que Arthur Elias prepara a equipe para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

A lista anunciada nesta terça-feira (22) tem 28 jogadoras e quatro novidades. Além de Yanne e Marília, Carlinha, do São Paulo, e Tamara Bolt, do Washington Spirit, também foram chamadas pela primeira vez. O recorte que envolve Bahia e Cruzeiro, porém, chama atenção justamente por ampliar a representação do futebol brasileiro para além dos principais centros tradicionalmente presentes nas convocações.

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Desde 2023, as listas de Arthur Elias tiveram forte presença de jogadoras de Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo e outros clubes do eixo Rio-São Paulo, além de atletas que atuam no exterior. Em diferentes momentos, outras equipes brasileiras apareceram nas listas, mas a presença de jogadoras de clubes de outras regiões do país na Seleção principal foi menos frequente.

A própria trajetória das convocações ajuda a dimensionar a mudança, tendo na primeira lista de Arthur Elias, em 2023, nomes como Letícia, Luciana, Camila, Tamires, Yasmim, Duda Sampaio, Bia Zaneratto, Geyse, Gabi Portilho, Eudimilla e Amanda Gutierres, entre atletas dos principais clubes do futebol feminino brasileiro e jogadoras que atuavam no exterior.

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Em 2024, o cenário se manteve semelhante: Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Santos e Flamengo continuaram tendo presença nas listas, enquanto outras atletas defendiam equipes estrangeiras. Para os Jogos Olímpicos de Paris, por exemplo, Lorena representava o Grêmio e Tainá, o América-MG, enquanto Priscila, do Internacional, apareceu entre as suplentes.

Foi justamente Priscila que se tornou o principal exemplo recente de uma jogadora de clube fora do eixo Rio-São Paulo chegando à Seleção principal. Depois dela, o espaço voltou a ser ocupado por atletas de equipes tradicionalmente mais presentes nas convocações, até que, em 2026, Arthur Elias chamou Yanne e Marília.

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Yanne: destaque do Bahia e especialista em pênaltis

A convocação de Yanne é consequência direta de uma temporada de protagonismo com a camisa do Bahia. Aos 23 anos, a goleira se tornou uma das peças importantes da campanha das Mulheres de Aço e chamou a atenção de Arthur Elias justamente em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro.

O treinador acompanhou de perto a atuação da goleira na semifinal contra o Corinthians. Yanne fez grandes defesas durante a partida, disputada na última segunda-feira (21), na Neo Química Arena, e estava sob os olhares do comandante da Seleção, que acompanhou o confronto de um camarote do estádio.

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A atuação diante do Corinthians, porém, não foi um episódio isolado, já que nas quartas de final, Yanne foi decisiva para a classificação do Bahia ao defender dois pênaltis contra o Palmeiras — um em cada partida do confronto.

A especialidade nas cobranças da marca da cal virou uma das principais características da goleira. Em 2026, Yanne já foi submetida a mais de duas mil cobranças durante sua preparação específica para esse tipo de lance, utilizando uma metodologia de treinamento voltada para a defesa de pênaltis.

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O desempenho explica parte do caminho que a levou à primeira convocação para a Seleção principal. Yanne está no Bahia desde 2024 e soma 69 partidas pelo clube. Nesse período, participou das conquistas da Série A2 do Campeonato Brasileiro, em 2024, e dos títulos do Campeonato Baiano de 2024 e 2025.

Yanne em ação durante Corinthians e Bahia, pela semifinal do Brasileirão Feminino A1 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Antes de chegar ao profissional, a goleira passou pelas categorias de base de Vitória e Ferroviária. Natural de Salvador, cresceu no interior da Bahia, entre Conceição do Coité e Olindina, e iniciou sua trajetória no futebol como zagueira antes de assumir definitivamente a posição de goleira.

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A relação com a Seleção, portanto, não começa agora. Yanne já havia sido convocada para categorias de base e disputou a Copa do Mundo Sub-20 de 2022, competição em que também conquistou o Sul-Americano da categoria.

A expectativa pela oportunidade na equipe principal já havia sido exposta pela própria goleira antes da convocação. Depois da derrota para o Corinthians, Yanne falou sobre o sonho de defender a Seleção e afirmou que trabalhava para alcançar esse objetivo.

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— Fico muito feliz de saber que fui elogiada, é consequência de um trabalho que a gente vem fazendo. Eu sempre tive essa meta de chegar na Seleção principal, é um sonho e a gente trabalha muito por nossos sonhos. O mundo não acaba aqui, temos o ano que vem, eu vou melhorar e fazer ainda mais história no Bahia. Claro que fico muito na expectativa (de ser convocada). Eu vou assistir, espero estar na lista. Se eu estiver, vou fazer por merecer. É uma oportunidade que a gente precisa saber aproveitar — afirmou.

Convocação de Yanne à Seleção Brasileira Feminina (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

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Marília: artilheira do Cruzeiro ganha espaço na Seleção

No Cruzeiro, o destaque ofensivo da temporada também rendeu uma oportunidade inédita na equipe principal. Marília foi convocada depois de terminar o Campeonato Brasileiro como artilheira do clube e se consolidar como uma das principais goleadoras da equipe em 2026.

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A atacante soma 12 gols e uma assistência na temporada pelo Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, foram 11 gols, número que a colocou como artilheira da equipe na competição, mesmo após a eliminação nas quartas de final para o Corinthians.

A convocação ocorre, portanto, em um cenário semelhante ao de Yanne, uma jogadora que atua fora dos clubes mais recorrentes nas listas de Arthur Elias e que chega à Seleção depois de produzir números relevantes em uma equipe que ganhou protagonismo no futebol feminino nacional.

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Marília e Yanne também carregam características diferentes dentro de campo. Enquanto a goleira ganhou notoriedade principalmente pelas defesas decisivas e pela especialidade nos pênaltis, a atacante chega respaldada pela capacidade de decidir no terço final e pela produção ofensiva apresentada ao longo do Campeonato Brasileiro.

A presença da atacante do Cruzeiro reforça, assim como a convocação de Yanne, a ampliação do radar da Seleção dentro do futebol nacional. Em vez de concentrar as novidades apenas nos clubes que historicamente fornecem mais atletas à equipe brasileira, Arthur Elias incluiu na lista duas jogadoras que se destacaram em clubes de outras regiões do país.

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Marília, atacante do Cruzeiro, convocada à Seleção Brasileira (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro)

Os amistosos contra a Argentina, marcados para 10 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e 13 de outubro, na Arena Pernambuco, fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

CONFIRA AS JOGADORAS CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Leticia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Kemelli (Corinthians)

ZAGUEIRAS

Rafaelle (Orlando Pride)

Tainara (Bayern de Munique)

Kathellen (Real Madrid)

Antonia (Levante)

LATERAIS

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Katiuscia (Corinthians)

Bruninha (Gotham FC)

MEIAS

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Ana Vitória (PSG)

Brena (Santos)

ATACANTES

Kerolin (NC Courage) Debinha (KC Current) Bia Zaneratto (Palmeiras) Geyse (Manchester United) Nycole (Benfica) Gabi Portilho (Corinthians) Jheniffer (Corinthians) Eudimilla (Ferroviária) Amanda Gutierres (Palmeiras) Adriana (Orlando Pride) Marta (Orlando Pride) Cristiane (Santos)

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